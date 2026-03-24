Войти
Lenta.ru

Кононенко возглавит Центр подготовки космонавтов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва».

«Роскосмос»: Олега Кононенко назначили начальником Центра подготовки космонавтов

Космонавта, Героя России Олега Кононенко назначили начальником Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (ЦПК, входит в «Роскосмос»). Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

Возглавивший ЦПК Кононенко является командиром отряда космонавтов. В сообщении подчеркнули, что перед госкорпорацией стоит много задач, включая подготовку космонавтов к работе на Российской орбитальной станции (РОС).

«Уверен, что опыт Олега Дмитриевича как космонавта и как управленца даст необходимые результаты», — сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Олег Кононенко совершил пять космических полетов и семь выходов в открытый космос. Он пробыл рекордное количество времени на орбите — 1111 суток.

Ранее в марте Кононенко, занимавший пост исполняющего обязанности начальника ЦПК, рассказал, что всех космонавтов отряда «Роскосмоса» готовят к полету на РОС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
