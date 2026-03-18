Всех российских космонавтов подготовят к полету на РОС

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости.

Кононенко: Участников отряда космонавтов «Роскосмоса» готовят к полету на РОС

Всех участников отряда космонавтов «Роскосмоса» готовят к полету на перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом ТАСС сообщил Герой России, исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко.

«И, скорее всего, вопрос будет решаться таким образом, что первыми в состав миссии на РОС войдут те космонавты, которые выполнили полет, прошли реабилитацию и готовы к назначению в состав экипажа, если это придется на момент эксплуатации новой станции», — сказал руководитель.

В феврале первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что развертывание РОС начнется с 2028 года.

В том же месяце Кононенко рассказал, что новые российские космонавты, к отбору которых недавно приступила госкорпорация, будут работать на РОС и Луне.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Луна
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"
  • 18.03 10:49
  • 657
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 18.03 10:22
  • 15028
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 01:03
  • 0
Комментарий к "Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО"
  • 17.03 21:34
  • 0
Комментарий к "НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)"
  • 17.03 21:00
  • 0
Комментарий к "Может ли НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии? (The National Interest, США)"
  • 17.03 19:43
  • 0
Комментарий к "США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране"
  • 17.03 18:49
  • 2
США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране
  • 17.03 18:31
  • 1
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 17.03 17:04
  • 0
Польша между двух огней
  • 17.03 13:48
  • 1
Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО
  • 17.03 09:42
  • 1
Робот-кентавр из Китая поможет переносить тяжелые грузы, радикально снижая нагрузку на человека
  • 17.03 09:26
  • 1
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)
  • 17.03 02:34
  • 1
Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя