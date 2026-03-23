В феврале большинство космических стартов были выполнены SpaceX

Пока события на Земле в основном удручают, новости в части освоения космоса только положительные. Подведены итоги февраля, который стал очень успешным после нескольких неудач первого месяца этого года. В январе было в общей сложности 24 попытки орбитальных пусков, но три из них неудачные.

Всего в предыдущем месяце было выполнено 18 космических запусков, осуществленных тремя странами и международным Европейским космическим агентством (ЕКА), все удачные. Из них 12 выполнены калифорнийской компанией Илона Маска SpaceX. Была использована доказавшая высокую надежность ракета-носитель Falcon 9. Американская аэрокосмическая компания с начала года добавила сотни спутников Starlink на низкую околоземную орбиту, их общее количество уже в этом месяце превысит 10 000.

Хотя количество пусков прошлого месяца в этом году немного ниже, чем в феврале 2024 года (19 успешных запусков) и в 2025 году (20 успешных), основная тенденция подтверждается: SpaceX остается мировым лидером в выводе полезной нагрузки на орбиту. В последние годы компания регулярно выполняет больше орбитальных стартов, чем весь остальной мир, и эта тенденция сохраняется и в 2026 году благодаря плотному графику миссий Starlink.

К этому следует добавить четвертый полет ракеты-носителя Vulcan Centaur американской компании United Launch Alliance, которая вывела на геостационарную орбиту два спутника наблюдения для Космических сил США и неопознанный полезный груз, несмотря на отказ одного из четырех двигателей.

Россия и Европа в феврале продолжили пуски, в то время как Китай был более сдержан, чем обычно, даже в период новогодних праздников. Вторая по величине космическая держава мира значительно отстала от своих обычных показателей прошлых лет. В феврале 2024 года Китай выполнил три успешные миссии, а в прошлом году — четыре. Однако следует выделить четвертый полет «загадочного» многоразового космического аппарата CSSHQ, запущенного на ракете-носителе Long March 2F с космодрома Цзюцюань.

Традиционно отсутствующая в январе Россия вернулась к активной работе, ГК «Роскосмос» успешно выполнил в феврале два пуска. Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк, чтобы вывести на полярную орбиту разведывательный спутник «Космос-2600» вместе с группой из восьми спутников, миссии которых засекречены.

Но главным событием месяца остается возвращение в строй ракеты-носителя «Протон-М» для вывода на геостационарную орбиту метеорологического спутника «Электро-Л» № 5 и иранской полезной нагрузки. В предыдущий раз российская ракета-носитель данного типа была задействована в марте 2023 года.

Европейское космическое агентство (European Space Agency) со штаб-квартирой в Париже подтвердило растущие возможности своей тяжелой ракеты-носителя Ariane 6, которая в своем шестом полете впервые была использована в конфигурации A64 с четырьмя ускорителями. Она успешно вывела на орбиту 32 спутника для группировки Amazon Leo, продемонстрировав способность Arianespace поддерживать крупные глобальные проекты в области связи.