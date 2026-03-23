«Ростех» перечислил цели «Панциря»

«Ростех»: Комплексы «Панцирь» сбивают практически все виды ракет и дронов ВСУ

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» способны сбивать практически все виды ракет и дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цели комплексов перечислила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«ЗРПК "Панцирь-С" ежедневно подтверждает свои характеристики в ходе боевой работы. Комплекс перехватывает практически всю номенклатуру средств воздушного нападения противника», — говорится в сообщении.

Там отметили, что «Панцири» успешно сбивали различные беспилотники, баллистические ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) и управляемые снаряды систем High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) производства США. Кроме того, на счету российских ЗРПК перехват крылатых ракет Storm Shadow и «Фламинго», а также противорадиолокационных High-speed Anti-Radiation Missile (HARM).

Самоходный «Панцирь-С» построен на полноприводном шасси КамАЗ-6560. Машина несет пару двуствольных пушек 2А38М калибра 30 миллиметров и зенитные управляемые ракеты нескольких типов.

Ранее в марте Министерство обороны России сообщило, что малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт» провел испытательную стрельбу из «Панциря-М» в Балтийском море. Корабельный ЗРПК успешно перехватил ракету-мишень.