Войти
Lenta.ru

НАСА ударит по Boeing

Фото: Eric Bordelon / NASA via AP
Bloomberg: НАСА в лунной программе США планирует заменить ракету SLS на Starship

НАСА планирует снизить роль Boeing в лунной программе США. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, американское космическое ведомство планирует использовать для транспортировки пилотируемого корабля Orion к Луне не одноразовую сверхтяжелую ракету Boeing Space Launch System (SLS), а многоразовую систему SpaceX Starship.

«Это станет еще одним ударом для программы Boeing, которая является основой флагманской пилотируемой космической миссии НАСА. Это также создаст новую проблему: у компании SpaceX под руководством Илона Маска осталось всего два года на завершение разработки ракеты, которая еще не совершила ни одного успешного орбитального полета от начала до конца, не говоря уже о доставке экипажа», — говорится в статье.

Ранее НАСА сообщило, что в рамках миссии Artemis II ракету SLS не ранее 20 марта выкатят на стартовый стол для продолжения подготовки к пуску корабля Orion с экипажем к Луне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
