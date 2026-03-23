НАСА ударит по Boeing

Bloomberg: НАСА в лунной программе США планирует заменить ракету SLS на Starship

НАСА планирует снизить роль Boeing в лунной программе США. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, американское космическое ведомство планирует использовать для транспортировки пилотируемого корабля Orion к Луне не одноразовую сверхтяжелую ракету Boeing Space Launch System (SLS), а многоразовую систему SpaceX Starship.

«Это станет еще одним ударом для программы Boeing, которая является основой флагманской пилотируемой космической миссии НАСА. Это также создаст новую проблему: у компании SpaceX под руководством Илона Маска осталось всего два года на завершение разработки ракеты, которая еще не совершила ни одного успешного орбитального полета от начала до конца, не говоря уже о доставке экипажа», — говорится в статье.

Ранее НАСА сообщило, что в рамках миссии Artemis II ракету SLS не ранее 20 марта выкатят на стартовый стол для продолжения подготовки к пуску корабля Orion с экипажем к Луне.