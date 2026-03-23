НАСА усилит роль SpaceX в лунной программе США

Фото: Joe Skipper / Reuters
НАСА усилит роль SpaceX в лунной программе США, сократив заказы компании Boeing. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает агентство Bloomberg.

По данным собеседников, американское космическое агентство для транспортировки пилотируемого корабля Orion к Луне вместо одноразовой сверхтяжелой ракеты Boeing Space Launch System (SLS) предлагает использовать многоразовую систему SpaceX Starship. Если ранее ракета SLS должна была запустить Orion непосредственно с Земли к Луне, то теперь НАСА предлагает проводить стыковку Orion с Starship на околоземной орбите, после чего указанная связка будет отправляться к Луне.

По словам источников, даже если НАСА снизит ключевую роль SLS, ракета все равно будет использоваться для запуска корабля Orion на околоземную орбиту.

Ранее НАСА сообщило, что в рамках миссии Artemis II ракету SLS не ранее 20 марта выкатят на стартовый стол для продолжения подготовки к пуску корабля Orion с экипажем к Луне.

