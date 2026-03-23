Польские пусковые установки без ракет. США блокируют передачу технологий (Wirtualna Polska, Польша)

WP: купленные Польшей у США пусковые установки HIMARS остались без ракет

WP С точки зрения Минобороны Польши HIMARS – ценное приобретение, однако на самом деле купленные в США пусковые установки являются для польской армии пустым местом. Эти системы нуждаются в американских "расходниках". А их американцы не дают и производить в Польше не разрешают.

Лукаш Михалик (Łukasz Michalik)

Почему, несмотря на обещания политиков, польская армия по-прежнему не располагает ракетными установками Homar-A? Министерство обороны Польши намеревалось заказать сотни экземпляров этого оружия, но переговоры с США по этому поводу зашли в тупик.

Одним из главных элементов польских сухопутных войск является чрезвычайно сильная артиллерия. Руководство Польши наращивает артиллерийскую мощь страны, передавая в армию как стволовые системы – Krab и K9A1 – так и ракетные комплексы.

После передачи Украине старых пусковых установок БМ-21 "Град" ракетные комплексы в Войске Польском представлены 75 установками WR-40 Langusta (они же модернизированные польские "грады"), а также пусковыми установками Homar-K. Под этим названием скрывается гибрид корейской и польской военно-технической мысли: пусковая установка южнокорейской системы K239 Chunmoo интегрирована с польским шасси, а также польской системой связи и управления Topaz.

Польша заказала в общей сложности 290 южнокорейских пусковых установок, около 170 из которых уже доставлены на ее территорию, а как минимум 108 были переданы военным в виде Homar-K. Поставки должны быть завершены в 2029 году.

Что такое Homar-А?

Польша намерена параллельно эксплуатировать еще одну ракетную артиллерийскую систему под названием Homar-А. Предполагалось, что, как и в случае с Южной Кореей, это будет тандем иностранной американской пусковой установки M142 HIMARS с польским шасси и системой управления огнем.

Еще в 2019 году Польша заказала 20 экземпляров HIMARS в базовом, американском варианте, и эти пусковые установки уже доставлены.

В 2023 году Польша также заключила рамочное соглашение о поставке очередных 486 пусковых установок, однако, хотя с тех пор прошло уже немало времени, исполнительный договор подписан так и не был. По данным портала Defence 24, переговоры по этому вопросу далеки от завершения. В чем же причина задержки?

Пусковые установки без ракет

"Следующий этап программы Homar-А, то есть приобретение дополнительных элементов американской ракетной артиллерии дальнего радиуса действия, забуксовал, поскольку Польша до сих пор не получила согласия США на производство ракет на берегах Вислы", – замечает корреспондент портала Defence 24 Енджей Граф (Jędrzej Graf ).

Польша хочет, чтобы соглашение о приобретении американских пусковых установок давало Польше право самостоятельно производить боеприпасы к ним. В июне 2024 года Lockheed Martin декларировала намерение передать полякам технологию и запустить к 2026 году в Польше производство ракет GMLRS. Ничего подобного, однако, не произошло. Как стало известно, завод по выпуску американских ракет будет построен в Германии.

"Переговоры ведутся с 2023 года, и пока никакого прорыва по наиболее важным вопросам достигнуто не было. Для завершения переговоров также необходимо получить соответствующие разрешения на правительственном уровне", – комментирует ситуацию сотрудник Агентства по вооружению полковник Гжегож Поляк (Grzegorz Polak).

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Источник: CC0 / Public Domain Charles Rosemond

HIMARS вместо Homar-A

При этом нужно отметить, что Польша ни одной системы Homar-A пока не использует. Иногда этим названием именуют 20 купленных в США пусковых установок M142 HIMARS, однако эта техника взята, что называется, "с полки" – в точно такой же конфигурации, в какой она используется армией США.

С точки зрения Министерства обороны Польши HIMARS – ценное приобретение, однако на самом деле купленные в США пусковые установки являются для польской армии инородным телом. Системы HIMARS используют нестандартные для Польши шасси Oshkosh M1140 и нуждаются в американских "расходниках". К тому же они используют американскую систему управления огнем AFATDS, отличную от стандартной для Польши системы Topaz.

Программа Homar

Программа, получившая впоследствии название Homar, была начата еще в начале XXI века. Ожидалось, что в результате будет создан польский аналог РСЗО MLRS. Это ракетная пусковая установка (HIMARS – ее более легкая версия), из которой благодаря стандартизированным модулям можно стрелять боеприпасами различного назначения и дальности.

В настоящее время это 227-мм ракеты GMLRS дальностью 80 км, GMLRS ER дальностью 150 км, а также баллистические ракеты ATACMS дальностью 300 км. В конечном итоге ATACMS будут заменены новыми ракетами PrSM (Precision Strike Missile) с большей точностью и дальностью полета более 500 км.

Хотели 500 пусковых установок, получили 20

Первые амбициозные планы, предусмотренные этой программой, которая в "Плане технической модернизации на 2013-22 годы" получил название Homar, были реализованы в 2013 году. Вместо того, чтобы создавать свое оружие с нуля, Польша должна была приобрести иностранные пусковые установки и ввести их в эксплуатацию в полонизированном варианте с максимально возможным количеством польских компонентов.

Этим должна была заняться Польская оружейная группа, однако ее оферта, предполагающая серьезные задержки, была отклонена. Было принято решение сделать заказ непосредственно в США. В результате Польша заказала у Америки 20 экземпляров HIMARS – 18 комплектов для создания эскадрильи боевого модуля 1-й ракетной бригады, подчиненной 16-й Поморской механизированной дивизии, и 2 для обучения.

Этим количеством – несмотря на политические заявления о 500 экземлярах HIMARS для Польши –развертывание американской системы дело и ограничилось. Вероятно, сыграл свою роль тот факт, что, Соединенные Штаты готовы продавать свое оружие, но делиться технологиями не хотят.

Кто может атаковать без согласия США?

Дело не только в бизнесе. Lockheed Martin декларировала желание начать производство в Польше, но хотела бы сохранять контроль над оружием большой дальности. О том, насколько этот вопрос критически важен, свидетельствует казус Украины, которая, располагая HIMARS, в вопросе выбора целей зависит от Вашингтона.

Об этом в интервью Defense 24 напомнил генерал бывший верховный главнокомандующий силами США и НАТО в Европе Филипп Бридлав (Phillip Breedlove):

"Я думаю, что реальная проблема заключается в том, что часть нынешних политических лидеров очень опасается наделения стран способностью поражать цели, расположенные в глубине территории России. (...) Запад, и особенно США, неоднократно мог предоставить Украине возможности для осуществления ударов на дальние расстояния. Иногда такие возможности действительно предоставлялись, но почти сразу же накладывались определенные ограничения: Вашингтон давал указания, против каких целей в России можно использовать ракеты, а против каких нет", – отметил генерал.

Производство 155-мм артиллерийских снарядов. Источник: AP Photo / Matt Rourke

Корейские ракеты в Польше

Пока переговоры с американцами продолжаются, Южная Корея не только без проволочек продает Польше свои пусковые установки, но и соглашается на передачу Варшаве технологии (о том, какие именно, не разглашается) и на запуск в Польше производства боеприпасов.

Польша в соответствии с соглашением от 29 декабря 2025 года будет производить собственные ракеты CGR-080 калибра 239 мм и, как ожидается, примет участие в разработке новых типов ракет для K239/Homar-K. Принятый график предусматривает, что первые польские ракеты покинут заводской конвейер в 2030 году.

Размещение производства ракет в Польше очень важно — это, в частности, сигнал для соседних стран. Примером может служить покупка системы К239 Норвегией – одним из аргументов в пользу выбора южнокорейского оружия в данном случае было то, что производство ракет планируется запустить на территории географически не слишком отдаленного союзного государства.

Данные тенденции уже закреплены в конкретных соглашениях: ракеты для норвежских пусковых установок решено производить в Польше. Приобрести пусковые установки K239 решила Эстония, а переговоры на эту тему ведет сейчас и Румыния.