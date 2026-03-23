ВС Эквадора намерены закупить партию многоцелевых вертолетов

ЦАМТО, 20 марта. Вооруженные силы Эквадора реализуют программу закупки новых многоцелевых вертолетов, стоимость которых может составить около 100 млн. долл.

По информации Infodefensa.com, в настоящее время проект, предусматривающий принятие на вооружение до семи новых вертолетов, находится на этапе оценки предложений.

Основными претендентами на поставку являются компания Airbus Helicopters с вертолетом H-145 в конфигурации LKH и группа Leonardo, предлагающая свой AW-139M. По данным источников Infodefensa.com, предложение Leonardo является фаворитом.

Программа направлена на оснащение Вооруженных сил Эквадора современными вертолетами, обеспечивающими возможность выполнения широкого спектра задач, включая перевозку войск, поддержку операций против организованной преступности, медицинскую эвакуацию, ведение разведки, реагирование на чрезвычайные ситуации, ликвидацию последствий стихийных бедствий и охрану окружающей среды.

В указанном контексте средний вертолет AW-139M привлек внимание командования ВС Эквадора благодаря большей грузоподъемности, дальности полета и просторному салону. Он позволяет перевозить больше личного состава и груза по сравнению с более легкими платформами.

При этом вертолет H-145M LKH уже эксплуатируется в стране, положительно зарекомендовал себя и покупка дополнительных машин позволила бы обеспечить унификацию авиапарка, снижая затраты на обслуживание, ремонт и обучение.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВВС Эквадора заключило с компанией Airbus Helicopters контракт на поставку 6 легких многоцелевых вертолетов H-145M в ноябре 2019 года. Первая пара H-145M была передана ВВС Эквадора в октябре 2020 года. Поставка была завершена в декабре 2021 года.

На вооружении ВС Эквадора также состоят вертолеты H-125M и H-225 производства Airbus Helicopters.