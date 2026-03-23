ВМС США нарастят закупки якорных противолодочных мин

ВМС США нарастят закупки самотранспортируемых якорных противолодочных мин

Военно-морские силы (ВМС) США нарастят закупки самотранспортируемых якорных противолодочных мин, сообщает портал USNI News.

Минный комплекс Hammerhead Encapsulated Effector включает торпеду, которая устанавливается на морском дне. При обнаружении подводной угрозы торпеда срабатывает. При этом минный комплекс самостоятельно транспортируется к заданному месту, то есть фактически представляет собой подводный беспилотник.

Ранее портал сообщил, что США и страны-партнеры в Таиланде в рамках учений Cobra Gold 2026 отработали борьбу с роями безэкипажных катеров, в качестве которых использовались десять надводных мишеней Hammerhead, предоставленных компанией QinetiQ Target Systems Canada.

В январе 2024 года журнал Popular Mechanics заметил, что ВМС США получили первый из шести беспилотных подводных плавательных аппаратов Orca («Косатка»), который может использоваться для расстановки подводных мин.