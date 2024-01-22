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ВМС США получили первую беспилотную подлодку Orca

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Orca
Orca.
Источник изображения: techcult.ru

Военно-морские силы (ВМС) США получили первый из шести беспилотных подводных плавательных аппаратов Orca («Косатка»). Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

Первая мини-субмарина Orca, официально известная как XLE0, была принята на вооружение ВМС США 20 декабря прошлого года в Хантингтон-Бич (штат Калифорния). Издание допускает, что XLE0 является тестовым изделием, за которым последуют XLE с номерами от 1 до 5.

Журнал пишет, что подлодки Orca созданы на основе прототипа беспилотного подводного аппарата Boeing Echo Voyager, разработанного в рамках программы Extra Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV). Первый от второго отличается, в частности, большими габаритами.

Издание отмечает, что беспилотные подлодки-лодки предназначены для выполнения опасных миссий на расстоянии тысячи миль от дружественных портов без риска для жизни моряков, одновременно с этим делая поведение ВМС США непредсказуемым для противников. В частности, Orca может находиться впереди авианосной ударной группы, передавая ей необходимые разведывательные данные.

В мае 2022 года издание The Drive написало, что беспилотный подводный плавательный аппарат Orca станет подводным минным заградителем.

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Echo Voyager
Компании
Boeing
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