Комплексы "Панцирь" могут сбивать ракеты "Фламинго", рассказали в "Ростехе"

Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" способны сбивать не только беспилотники, но также снаряды HARM и HIMARS, баллистические ракеты ATACMS и крылатые, в том числе Storm Shadow и "Фламинго", сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Высокоточные комплексы" в рамках гособоронзаказа передали Минобороны РФ партию комплексов "Панцирь-С".

"На счету "Панцирей" успешное поражение самых разных беспилотников, а также баллистических ракет ATACMS, крылатых – Storm Shadow и "Фламинго", скоростных – HARM, управляемых снарядов HIMARS и других целей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти комплексы ПВО ежедневно демонстрируют свои характеристики в ходе боевой работы. По данным "Ростеха", "Панцирь-С" перехватывает практически всю номенклатуру средств воздушного нападения противника.

"Панцирь-С" отличается мобильностью и высокой огневой мощью, рассказали в пресс-службе. Он предназначен для защиты военных и административно-промышленных объектов и районов от самолётов, вертолётов, беспилотников, крылатых ракет и других средств воздушного нападения, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов, подчеркнули в госкорпорации.

В течение последних месяцев Минобороны РФ неоднократно сообщало о фактах уничтожения российскими средствами противовоздушной обороны украинских ракет "Фламинго".

