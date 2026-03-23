США назвали Россию главным вызовом в Арктике

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Россия остается главным вызовом Вашингтона в Арктике, пишет американское издание Defense News, изучившее ежегодный доклад Управления директора национальной разведки США.

«Хотя Россия укрепила свои возможности по ведению боевых действий в Арктике, сосредоточившись на повышении боевой готовности и использовании технологий и объектов двойного назначения в оборонных целях, война с Украиной ограничила ее возможности в полной мере реализовать свои арктические амбиции», — говорится в публикации.

Там отмечается, что Россия рассматривает Арктику в качестве жизненно важного региона, поэтому является главным конкурентом США в этом регионе. «Россия представляет собой наш главный вызов в Арктике, поскольку она стремится продвигать свои интересы в регионе в рамках более широкой глобальной конкуренции за баланс сил», — говорится в докладе.

Ранее ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад американских разведывательных органов о ситуации в сфере международной безопасности, подготовленный к слушаниям в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, сообщил, что разведка США сочла Россию сильной космической державой.

Также в марте помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман заявил, что Россия остается страной — обладательницей значительной военной и промышленной мощи.

