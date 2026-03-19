Разведка США оценила угрозу от России в космосе

Разведка США сочла Россию сильной космической державой. С американской оценкой «российской угрозы» ознакомился ТАСС.

«Россия остается сильной космической державой», — говорится в ежегодном докладе разведывательных органов о ситуации в сфере международной безопасности, подготовленном к слушаниям в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

В том же документе говорится, что Китай обошел Россию в области космонавтики и стал главным конкурентом США.

В феврале издание Defense News сообщило, что Пентагон запланировал использовать коммерческие спутники для проведения инспекций в космосе.

В сентябре портал ArsTechnica привел заявление бригадного генерала, заместителя начальника космических операций по разведке Космических сил Соединенных Штатов Брайана Сидари, согласно которому достигнутый Китаем прогресс в космонавтике вызывает тревогу США.