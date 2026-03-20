Войти
Lenta.ru

Российская антенна направит украинскую помеху «в ноль»

126
0
0
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Военная академия связи разработала антенную решетку для противодействия РЭБ

Военная академия связи имени Семена Буденного разработала адаптивную антенную решетку для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), используемым украинской стороной в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

«Как заявили представители вуза в рамках XXIX Международного салона Архимед-2026, их разработка позволяет не воспринимать создаваемые противником помехи. Смысл ее действия в том, что она сканирует пространство вокруг себя, определяет угол прихода помехи и выстраивает диаграмму направленности таким образом, чтобы помеха приходила в "ноль"», — сказали в академии.

Там добавили, что в планах разработчиков значится испытание изделия в лабораторных и боевых условиях.

В январе обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт рассказал, что в Калининграде, который называют «российской крепостью в самом центре Европы», спутники НАТО — космические аппараты Global Positioning System (GPS), Galileo и Starlink — побеждает российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тобол».

Ранее данный автор на страницах того же издания заметил, что применение Ираном против спутников Starlink российской системы РЭБ «Калинка» может пугать США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Компании
ВАС Буденного
Проекты
GPS
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
