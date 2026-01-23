Войти
Lenta.ru

В США и Израиле испугались российской «Калинки» в Иране

326
0
+1
Фото: Iranian Army / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters
Фото: Iranian Army / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters.

TNI: Применение Ираном российской системы РЭБ «Калинка» пугает США

Применение Ираном против спутников Starlink российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» может пугать США, пишет американский журнал The National Interest (TNI).

Обозреватель издания Брэндон Вайхерт утверждает, что «Соединенные Штаты и их союзники в значительной степени полагаются на спутники на орбите для выполнения ключевых военных и гражданских функций», однако Китай и Россия строят «уничтожителей» аппаратов Starlink.

«Иран, возможно, стал полигоном для испытания российского противоспутникового оружия», — пишет автор.

По его словам, недавно Иран, вероятно, использовал прототип российской системы «Калинка». «Безусловно, израильская и американская разведка работают в усиленном режиме, чтобы противостоять действиям Ирана против Starlink», — утверждает обозреватель.

В декабре 2024-го председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков сообщил, что в России разработали систему «Калинка», позволяющую вычислять сигнал американской системы спутникового широкополосного доступа в интернет Starlink.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Китай
Россия
США
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 09:51
  • 13688
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.01 09:10
  • 96
МС-21 готовится к первому полету
  • 23.01 09:04
  • 6
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"
  • 22.01 19:34
  • 1
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 22.01 17:24
  • 1
В США назвали главную проблему армии России
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))