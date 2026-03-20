Берлин закупит фрегаты MEKO A-200, чтобы компенсировать задержку программы F126

Минобороны Германии намерено закупить четыре фрегата класса MEKO A-200 в качестве временного решения до поставки противолодочных фрегатов класса F126, постройка которых существенно отстает от графика.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что Rheinmetall Naval (ранее – Naval Vessels Lürssen) станет новым генподрядчиком по программе F126 вместо нидерландской компании Damen, которая фактически сорвала передачу конструкторской документации немецким верфям в установленные сроки.

Дизайн фрегата проекта MEKO A-200 TKMS

Предполагалось, что головной фрегат класса F126 введут в строй в 2028 году, но сейчас, согласно прогнозам, его передадут немецкому флоту не раньше 2031 года.

В связи со сложившейся ситуацией военное ведомство ФРГ вступило в переговоры с Thyssenkrupp Marine Systems о возможной закупке четырех многоцелевых фрегатов MEKO A-200. В случае заключения соглашения первый корабль построят уже к декабрю 2029 года.

"Этот двухсторонний подход, F126 и MEKO, в первую очередь направлен на поддержание боевых возможностей и предотвращение рисков", – заявили в Минобороны ФРГ.

Фрегаты MEKO A-200 значительно уступают по размерам фрегатам F126. Для сравнения: длина кораблей – 121 и 166 метров соответственно, водоизмещение – 3950 и 10 550 тонн.

В то же время А-200 считаются современными многоцелевыми кораблями. Они разработаны компанией TKMS с применением передовых стелс-технологий, включая конструкцию корпуса с низкой радиолокационной заметностью и системы, минимизирующие инфракрасные, акустические и магнитные сигнатуры.

Фрегат может оснащаться различными комплексами вооружения, датчиками и боевыми системами в соответствии со специфическими требованиями заказчика. Выделяют три основных варианта данной платформы: A-200 SAN – для Южной Африки, A-200 AN – для Алжира, A-200 EN – для Египта.