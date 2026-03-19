Постройку немецких фрегатов F126 возьмет на себя Rheinmetall

Новое подразделение немецкой компании Rheinmetall, занимающееся военно-морскими системами (ранее известное как Naval Vessels Lürssen), ставит перед собой цель значительно сократить сроки строительства немецких фрегатов класса F126, выступая в качестве нового генерального подрядчика.

"Мы хотим ускорить производственный процесс и совместно с заказчиком значительно упростить процедуры приемки, полностью гарантируя при этом оперативную готовность", – заявил представитель Rheinmetall изданию Hartpunkt.

Дизайн многоцелевых фрегатов F126, Германия

По его словам, изучаются "наилучшие возможные варианты".

Совместно с Минобороны Германии планируется передача ответственности за программу фрегатов от нидерландской верфи Damen компании Rheinmetall в качестве генподрядчика. Реализация проекта затянулась на несколько лет, в частности, из-за проблем с программным обеспечением, которые препятствовали передаче проектной документации из Нидерландов на немецкие верфи в необходимом качестве.

По словам представителя компании Rheinemetall, сейчас данные по проекту, разработанному Damen, успешно перенесены в собственную систему немецкого концерна.

"Данные успешно перенесены, и это уже ускоряет наращивание объемов производства в цехах верфи, – сказала изданию представитель Rheinemetall. – Наша общая цель – доставить предварительно оборудованный головной корабль на нашу площадку в Гамбурге для окончательной комплектации, испытаний и ввода в эксплуатацию в начале 2028 года".

По расчетам Rheinmetall, если удастся оптимизировать процессы приемки, поставка первого корабля в 2031 году станет вполне осуществимой.

Однако прежде чем Rheinmetall Naval сможет приступить к реализации проекта, ей необходимо официально подтвердить статус генерального подрядчика. После успешного завершения комплексной проверки компания рассчитывает, что этот процесс завершится в течение пары месяцев.

Напомним, что шесть кораблей типа F126 должны заменить в составе немецкого флота фрегаты класса F123 ("Брандербург"). В результате международного тендера в январе 2020 года победителем стала голландская Damen Naval, которая обязалась реализовать эту программу в сотрудничестве с немецкой NVL Group (ранее – Lürssen Defence). Субподрядчиками заявлялись Blohm+Voss и Thales.

Головной фрегат класса F126 "Саар" заложили на верфи Peene в Вольгасте (ФРГ) в начале июня 2024 года. Предполагалось, что его введут в строй в 2028 году. Передача последней пары планировалась на 2033 и 2034 годы соответственно.

Водоизмещение фрегатов F126 составит до 10 550 тонн, длина корпуса – 166 метров, ширина – 21,7 метра, осадка – 5,9 метра. Максимальная скорость превысит 26 узлов. Дальность плавания – свыше 4000 морских миль, автономность – 21 день. Экипаж – 114 человек.

В состав вооружения включат 127-мм артустановку, противокорабельные ракеты NSM, зенитные ракеты ESSM и RIM-116 RAM, 27-мм арткомплексы и 12,7-мм пулеметы.

На борту cмогут размещаться два вертолета NH90 "Си Тайгер" и беспилотник вертолетного типа.

