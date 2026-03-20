Дан приказ: «Дифферент на корму»

Это значит, что скоро ребята в перископе увидят волну

19 марта – День моряка-подводника

Слова знаменитой песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, ставшие гимном людей героической профессии – моряков-подводников, знакомы многим. 19 марта она неизменно звучит во всех флотских гарнизонах, где базируется наш подводный флот, отмечающий сегодня знаменательную дату – 120-летие со дня своего образования. За ней стоит не только история появления самой идеи о подводном корабле, его проектирования, конструирования и строительства. Это ещё и история выполнения подводными лодками задач по предназначению, их постоянной готовности и способности реализовать все боевые возможности с целью устранения любых угроз как с морских, так и сухопутных направлений.

Подводный флот России. Источник: Архив газеты «На страже заполярья»

19 марта – праздник тех, кто с риском для жизни несёт службу под толщей воды.

Причастны к нему и те, кто на берегу, – инженеры и проектировщики, ежедневно работающие над модернизацией и улучшением проектов, а также корабелы, поколениями строящие и поддерживающие техническую готовность подводных лодок.

О том, что сейчас представляют собой подводные силы ВМФ в масштабе страны, каковы перспективы строительства будущего подводного флота, рассказывает главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал флота Александр Моисеев.

– Александр Алексеевич, 2026 год для подводных сил ВМФ России и для каждого моряка-подводника юбилейный. 120 лет – дата солидная. Как вы оцениваете эволюцию, которую за более чем вековую историю прошёл подводный флот нашей страны?

– Несомненно, процесс развития подводных сил Военно-Морского Флота России, так же как и в других странах, носит эволюционный характер. Надо отметить, подводные лодки во все времена – от первой боевой подлодки «Декабрист» до современного атомного подводного крейсера – являлись сложным техническим вооружением с учётом особенностей их применения в морской подводной среде – среде, которая для человека всегда была агрессивной и так до конца и не освоенной им.

Именно благодаря этой главной способности, а именно действию под водой, они обладают ключевым своим качеством – скрытностью и всегда являлись и являются эффективным средством вооружённой борьбы на море. Их создание и применение кардинально изменило тактику и стратегию применения ВМС государств и характер ведения войны на море.

На современном этапе подводные силы объединили в своём конструктиве уникальные передовые технологии и инженерные решения из различных областей науки и техники. Это материаловедение, энергетика, в том числе ядерная, передовая электроника, гидроакустика, навигация, связь, вооружение и многое другое.

Эволюционное развитие подводных сил, и в первую очередь освоение и внедрение ядерной энергетики, позволило повысить их боевые возможности (оставаться под водой продолжительное время, иметь неограниченную дальность плавания и высокую автономность) и стать уникальной боевой платформой для размещения практически любого морского оружия, в том числе стратегического – ядерного.

И ещё хотел бы подчеркнуть, что современное состояние наших лодок является результатом труда многих поколений отечественных конструкторов, кораблестроителей, инженеров и рабочих, личного состава экипажей, которые создали уникальную отечественную школу проектирования, строительства и их применения, чтобы в итоге иметь в России самые современные подводные силы в мире.

Подводный флот России. Источник: Красная звезда

– Наша страна сегодня, как и во все времена, обладает статусом морской державы, в поддержании которого подводные силы имеют большое значение. Они являются важной составляющей ВМФ. Что сейчас представляет собой наш подплав? Каковы перспективы его развития, место и роль в решении задач Военно-Морским Флотом России?

– Как вы помните, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в ходе совещания по развитию подводных сил, которое состоялось в Северодвинске 24 июля прошедшего года, сказал: «Подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите её интересов и вносят весомый вклад в региональную и глобальную стабильность, в сохранение стратегического паритета». Президент подчеркнул важность данного оружия для обеспечения безопасности России. Несомненно, развитие этого рода сил Военно-Морского Флота России рассматривалось в контексте развития ВМФ в целом.

Руководством страны уделяется большое внимание развитию Военно-Морского Флота. Указом Президента России 13 августа 2024 года образована Морская коллегия Российской Федерации. В её составе создан Совет по стратегическому развитию ВМФ.

По поручению Президента Российской Федерации разработана и 30 мая 2025 года утверждена Стратегия развития Военно-Морского Флота на период до 2050 года. В ней разрабатываются программы кораблестроения до 2050 года, новая государственная программа вооружения на ближайшие десятилетия. Именно в этих стратегических и программных документах заложены основные показатели развития ВМФ в целом и его подводной составляющей.

Россия – одна из немногих стран мира, способная создавать такие сложные системы, как подводные лодки, и иметь в арсенале Военно-Морского Флота ракетные подводные лодки стратегического назначения (РПЛСН), составляющие основу морской компоненты стратегических ядерных сил государства, а также многоцелевые атомные и неатомные ПЛ.

В части, касающейся РПЛСН, их основу сегодня представляют подводные крейсеры проектов «Борей»/«Борей-А» с баллистическими ракетами «Булава», носящие имена великих государственных деятелей нашей истории, разработанные ЦКБ МТ «Рубин» и построенные на судостроительном предприятии «Севмаш» Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). Это новое поколение, которое приходит на смену предыдущим атомоходам проектов 667БДРМ с баллистическими ракетами «Синева».

В составе ВМФ восемь крейсеров данных проектов. «Борей-А» – «Князь Пожарский» – введён в строй в преддверии Дня Военно-Морского Флота в присутствии Верховного Главнокомандующего совсем недавно, в июле 2025 года. В перспективе боевой состав ВМФ пополнят ещё два ракетоносца – «Дмитрий Донской» и «Князь Потёмкин», которые сейчас строятся на «Севмаше» ОСК.

Как я уже отметил, это основа морской компоненты СЯС государства, решающая задачи стратегического сдерживания и обеспечения глобальной безопасности.

Их состав, в том числе количественный, понятен, чётко определён в стратегиях развития Вооружённых Сил Российской Федерации и Военно-Морского Флота текущими и перспективными программами строительства (ГПВ, ГОЗ).

РПЛСН находятся в высочайшей степени боевой готовности, что неоднократно подтверждалось в ходе контрольных проверок, в том числе в ходе тренировок, проводимых ежегодно под руководством Президента Российской Федерации.

«Борей» гарантированно про­служит России до середины текущего века, а может быть, и ещё дольше, ведь в этом проекте заложен значительный модернизационный потенциал.

Что касается многоцелевых подводных лодок, основной и перспективный проект –

«Ясень»/«Ясень-М», спроектированный СПМБМ «Малахит» ОСК, заменит в ближайшее десятилетие все имеющиеся в составе ВМФ АПЛ третьего поколения: 971, 945, 949-го проектов. Он обладает высочайшими боевыми возможностями – поисковыми, ударными, оборонительными. В его боекомплекте всё имеющееся в ВМФ современное ракетное вооружение – «Калибр», «Оникс», «Циркон» и морское подводное оружие. Способен скрытно длительно действовать практически в любом районе океана и, конечно, проецировать угрозы корабельным группировкам, наземным объектам любого противника. За последние пять лет в состав Военно-Морского Флота переданы четыре многоцелевых атомных подводных крейсера проекта «Ясень-М». Они успешно выполняют поставленные задачи в составе подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов.

В этом году завершаются испытания очередного атомного подвод­ного крейсера с крылатыми ракетами «Пермь» проекта «Ясень-М», который пополнит состав подвод­ных сил Тихоокеанского флота.

Текущими и перспективными программами предусмотрено серийное строительство этих лодок, их совершенствование за счёт поэтапного внедрения перспективных образцов вооружения и военной техники.

Подводный флот России. Источник: Архив газеты «На страже заполярья»

– Александр Алексеевич, каковы перспективы развития и применения неатомных подводных лодок? В частности, ранее вы анонсировали строительство помимо уже существующих ещё двух дизель-электрических подводных лодок проекта 677…

– Перспективы их развития, применения, несомненно, есть. Анонсированная закладка ДЭПЛ проекта 677 «Лада» (спроектирована ЦКБ МТ «Рубин» ОСК) – это уже серийное строительство. Две подвод­ные лодки успешно применяются на Балтийском флоте – это «Кронштадт» и «Великие Луки» (построены на «Адмиралтейских верфях» ОСК). Они разработаны в развитие проекта 636.3 с учётом опыта применения и современных достижений ВВСТ. Они отличаются низким уровнем шумности (соизмеримо с уровнем шумов моря), высоким уровнем автоматизации и более мощным вооружением и являются важной составляющей группировок разнородных сил (войск) флотов, действующих в ближней морской зоне. Их наличие и боевые возможности практически исключают применение надводных корабельных сил противника.

Приоритетным направлением развития является создание неатомных подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой. Их повышенные способности находиться длительное время в подводном положении – требование современности.

– Подводя итоги 2025 года и говоря о подводной составляющей, вы коснулись темы создания подводных лодок уже следующего, пятого поко­ления…

– Да, такая программа существует и уже реализуется. Она межведомственная, комплексная, именно такой подход позволяет её реализовать.

Давая оценку текущего состояния подплава ВМФ России, планов развития, вы наверняка обратили внимание, что именно сейчас происходит смена поколений данного класса кораблей, да и других тоже.

Причины объективны – это истечение сроков эксплуатации, текущие достижения в технологиях, а главное – востребованность данного оружия. Подводные лодки таким оружием и являются. Именно поэтому руководством страны поставлены такие задачи. Убеждён, что они будут выполнены.

– Александр Алексеевич, вы сами моряк-подводник, в вашей служебной биографии немало боевых служб, погружений на глубину. Оттого вы не понаслышке знаете специфику службы в прочном корпусе и кому она по силам. Какие качества отличают нынешних моряков-подводников, выбравших делом жизни такую, без преувеличения, мужественную профессию?

– Я не стал бы разделять поколения. Подводников во все времена объединяют важные качества, главные среди которых – преданность и верность профессии, проявляющиеся в необходимости глубокого знания не только своего заведования (вооружения, техники, оружия), но и подводной лодки в целом как основы её эффективного применения и безопасности, а также в готовности к постоянному риску, взаимопомощи, ограничениям жизни, быта как естественной составляющей службы.

Несомненно, современные под­водные лодки с учётом их оснащенности сложными, высокотехнологичными системами предъявляют более высокие требования к профессиональному образованию и подготовке личного состава. Существующая школа подготовки подплава обеспечивает это.

Те, кто служил и служит на подводных лодках, твёрдо верят, что это не просто профессия, это призвание и религия, это судьба.

– Что бы вы пожелали в День моряка-подводника и в честь знаменательной даты людям столь героической профессии: ветеранам подплава, сослуживцам, всем, кто сейчас выполняет поставленные задачи под толщей воды, на глубине.

– Быть верным присяге, профессии. Дорожить тем, что нам судьбой предоставлена честь служить Отечеству в самых престижных силах ВМФ России – подплаве. С победой всегда возвращаться домой.

Юлия Козак