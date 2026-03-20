«Ростех» заявил о хирургической точности реактивного «Торнадо-С»

Фото: Александр Река / ТАСС
«Ростех»: Снаряды РСЗО «Торнадо-С» сохраняют точность под воздействием РЭБ

Снаряды, которые входят в арсенал реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», способны успешно поражать цели даже под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О возможностях «Торнадо» заявила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«"Торнадо-С" производства госкорпорации "Ростех" оснащается управляемыми реактивными снарядами, способными сохранять хирургическую точность даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что РСЗО способна каждой ракете давать индивидуальное полетное задание. «Торнадо-С» предназначена для поражения групповых целей, тактических ракет, систем противовоздушной обороны и объектов военно-промышленной инфраструктуры.

Установку построили на базе РСЗО «Смерч». Машина несет 12 снарядов калибра 300 миллиметров с дальностью до 120 километров.

В феврале Минобороны России сообщило, что оборудование Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), которое несет «Торнадо-С», позволяет наносить удары с высокой точностью.

