Российский «Торнадо-С» оборудовали спутниковой системой ГЛОНАСС

Минобороны: РСЗО «Торнадо-С» оборудовали системой ГЛОНАСС для точных ударов

Российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» оборудовали Глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) для нанесения более точных ударов по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«"Торнадо-С" оборудована современной компьютеризованной системой, навигационным спутником ГЛОНАСС, что позволяет наносить еще более точные удары», — заявили в военном ведомстве.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью ТАСС рассказал, что эффективность российских высокоточных боеприпасов, включая управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь», увеличилась в ходе модернизации.

Тогда же руководитель сообщил, что новейшие РСЗО «Сарма» поставили российским военным.