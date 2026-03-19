РИА Новости

Патрушев заявил о возможности сопровождения судов огневыми группами

Корабли в бухте
Корабли в бухте.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия изучает возможность сопровождения торговых судов огневыми группами, заявил помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

"Рассматривается возможность через капитанов портов запрашивать сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами. Сейчас прорабатывается размещение на судах специальных средств защиты", — рассказал он интервью газете "Коммерсант".

По его словам, риск диверсий против судов, следующих в российские порты, не снижается. По этой причине власти разработали комплекс силовых мер, включая сопровождение их кораблями ВМФ. Если со стороны европейских стран появятся новые угрозы, появятся дополнительные решения.

"Против флота, перевозящего грузы из российских портов, действительно развернута беспрецедентная кампания, в которую включаются, казалось бы, третьестепенные морские державы. В охоте за танкерами, сухогрузами и контейнеровозами некоторые страны попросту заигрались", — подчеркнул Патрушев.

Он добавил, что Россия расценивает атаку на танкер "Арктик Метагаз" в Средиземном море в начале марта как международный теракт.

Как отмечал ранее глава Морской коллегии, есть данные, что западные страны будут все чаще нападать на суда в попытке парализовать внешнюю торговлю России.

