Патрушев рассказал об актуализации морской доктрины России

Патрушев: акцент в обновленной морской доктрине РФ будет сделан на роли ВМФ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Начата актуализация морской доктрины России и стратегии развития морской деятельности РФ, особый акцент будет сделан на роли Военно-морского флота, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"На роль ВМФ будет сделан особый акцент в новой редакции морской доктрины и стратегии развития морской деятельности. Работа по актуализации этих документов началась под эгидой Морской коллегии", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".

Морская доктрина РФ - документ стратегического планирования, определяющий государственную политику страны в области морской деятельности.