Патрушев: подводный флот России сохранился благодаря решениям Путина

Николай Патрушев.
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Благодаря решениям, принятым в свое время президентом РФ Владимиром Путиным, подводный флот России сохранился, был преумножен и сейчас делает отечественный ВМФ одним из сильнейших в мире, заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В четверг в России будет отмечаться День моряка-подводника, совпавший в этом году со 120-летием подводного флота.

В интервью газете "Коммерсант" Патрушев рассказал, как в начале 2000-х годов посещал военные городки рядом с базами подводных лодок на Камчатке, в Приморье, в Мурманской области.

"Разруха и уныние — вот что я видел там, где жили моряки-подводники с семьями. А западные советчики науськивали либералов в экономическом блоке правительства вообще отправить подводный флот на металлолом. Благодаря решениям главы государства подводный флот был сохранен и преумножен", - сказал Патрушев.

По его словам, президент уделяет особое внимание кораблестроительной науке, инженерному образованию, социальной защите семей военнослужащих, возобновилось жилищное строительство, появились объекты культуры и спорта, новые школы и детские сады.

"Сегодня профессионализм и боевая выучка подводников в сочетании с новейшим оснащением делают российский ВМФ одним из самых мощных в мире", - подчеркнул Патрушев и поздравил моряков-подводников с предстоящим праздником.

