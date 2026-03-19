ВСУ применили против ВС России около 500 разных дронов

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters
Фото: Serhii Korovainyi / Reuters.

Кузякин: ВСУ применяют против ВС России около 500 видов дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют против Вооруженных сил (ВС) России около 500 видов дронов. Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По словам эксперта в области беспилотной авиации, собранная ЦКБР статистика указывает, что из применяемых ВСУ беспилотников 12 процентов приходится на аппараты самолетного типа, 88 процентов — мультикоптерного, меньше 1 процента — «экзотика» вроде аппаратов вертикального взлета и посадки.

Ранее Кузякин сообщил, что Россия построила эффективную комбинированную систему многослойной защиты от атак дальнобойных дронов ВСУ.

В феврале генконструктор ЦКБР заявил, что в России разработали проект системы высотной цифровой связи «Окно», способной стать альтернативой заблокированной спутниковой сети Starlink.

В марте 2025 года эксперт рассказал, что российские боевые FPV-системы стали стандартом для всего мира.

