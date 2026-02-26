В России придумали замену Starlink

В России в качестве альтернативы Starlink предложили применять сеть метеозондов

В России разработали проект системы высотной цифровой связи «Окно», способной стать альтернативой заблокированной спутниковой сети Starlink. Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, технология позволяет организовать устойчивую связь в любой точке мира с большим покрытием, включая зону боевых действий, а также при необходимости подавлять спутниковые системы противника.

Кузякин отметил, что система базируется на использовании группы метеозондов, поднимающихся на высоту более 20 километров. Аппараты несут полезную нагрузку в виде базовых станций и объединяются в mesh-сеть, функционируя как единый летательный аппарат. Дальность связи между местом запуска и зоной развертывания сети может превышать три тысячи километров.

Ранее обозреватель американского портала TWZ Говард Альтман заметил, что российская беспилотная стратосферная платформа «Барраж-1», предназначенная для переноса до 100 килограммов грузов на высоту до 20 километров, в случае оснащения соответствующим оборудованием может стать заменой американского спутникового интернета Starlink в зоне СВО.