Во Франции началось производство реакторов для нового авианосца

Французский атомный авианосец нового поколения PA-NG оснастят тремя электромагнитными катапультами EMALS, что увеличит количество возможных вылетов за единицу времени. Как сообщает Navy Recognition, данную конфигурацию подтвердили накануне визита президента Франции Эмманюэля Макрона на завод Naval Group в Ла-Монтань (округ Нант), где началось производство ядерной двигательной установки для будущего корабля.

Как отмечает издание, мощность катапульт задает темп воздушных операций авианосцев, особенно для более тяжелых средств, таких как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

Макет французского авианосца нового поколения Breaking Defense

Авианосец PA-NG спроектирован в гораздо большем масштабе, чем нынешний флагманский корабль французского флота "Шарль де Голль", водоизмещение которого составляет 42 тысячи тонн при длине палубы 261 метр. Длина нового авианосца составит около 310 метров при водоизмещении 80 тысяч тонн. За счет бо́льших размеров на борту можно будет сформировать авиагруппу из примерно 40 летательных аппаратов. В основном речь идет о палубных истребителя "Рафаль-М", а также о самолетах дальнего радиолокационного обнаружения E-2D "Хокай". Также на PA-NG разместят вертолеты NH90 и H160M, а в долгосрочной перспективе – беспилотные системы.

Ядерная силовая установка является определяющей особенностью программы. Авианосец PA-NG оснастят двумя реакторами К22, каждый из которых будет выдавать около 220 МВт тепловой энергии (у "Шарля де Голля" – два реактора K15 по 150 МВт). Реакторы предназначены не только для поддержки движения корабля, но и для стабильной выработки электроэнергии для всех бортовых систем. Производственный цикл рассчитан на длительный период: примерно 12 лет между первоначальным этапом и вводом в эксплуатацию.

Расчетное время для перезарядки реакторов – 10 лет.

Переход от паровых катапульт к электромагнитным системам запуска представляет собой крупный технологический сдвиг, отмечает Navy Recognition. EMALS позволяют точно контролировать ускорение, адаптируясь к различным массам летательных аппаратов и снижая структурные нагрузки на планеры. Это позволяет запускать как тяжелые боевые самолеты, так и более легкие беспилотные системы в оптимальных условиях. Однако системы электромагнитного запуска требуют очень высоких пиковых электрических нагрузок в течение коротких промежутков времени, что предъявляет жесткие требования к бортовой системе генерации и распределения электроэнергии.

Поскольку сегодня французский флот эксплуатирует один авианосец, циклы технического обслуживания ограничивают его боеготовность примерно до 65%. В конце этого десятилетия запланирован капитальный ремонт, а решение о возможном продлении срока службы "Шарля де Голля" после 2038 года ожидается примерно в 2029 году. Окончательная оценка зависит от состоянии реакторов К15 и структурной целостности корпуса корабля.

На программу разработки и производства французского авианосца нового поколения уже выделили около 7,3 млрд евро, а общая стоимость программы сегодня оценивается более чем в 10 млрд евро. К реализации привлечены около 800 компаний, что делает эту программу центральным элементом поддержки французской оборонно-промышленной базы.