Перечислены цели кассетной «Саджиль-2»

Фото: Mehr News Agency / Wikimedia.

Лямин: Иранская БРСД Sejil-2 с кассетной БЧ может поражать самолеты на стоянках

Иранские баллистические ракеты средней дальности (БРСД) Sejil-2 («Саджиль-2») с кассетной боевой частью (БЧ) могут поражать самолеты противника на стоянках. Потенциальные цели ракеты перечислил военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Известиями».

«"Саджиль-2" с кассетной частью может использоваться для ударов по районам аэродромов, авиабаз и уязвимым промышленным объектам, включая нефтепереработку и химическую промышленность», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что даже небольшие осколки могут вывести из строя самолет или вертолет.

Разработанная в 2000-е годы «Саджиль-2» способна поражать цели на дальности до 2500 километров. Лямин допустил, что масса боевой части ракеты может составлять более тонны. По оценке эксперта, Тегеран накопил несколько сотен БРСД «Саджиль-2».

В июне западное издание MWM писало, что твердотопливные ракеты «Саджиль» отличаются хорошей живучестью. БРСД можно хранить полностью заправленной, поэтому подготовка к запуску занимает минимум времени.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 07:30
  • 690
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 03:14
  • 1
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 19.03 00:36
  • 15034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"
  • 18.03 01:03
  • 0
Комментарий к "Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО"
  • 17.03 21:34
  • 0
Комментарий к "НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)"
  • 17.03 21:00
  • 0
Комментарий к "Может ли НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии? (The National Interest, США)"
  • 17.03 19:43
  • 0
Комментарий к "США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране"
  • 17.03 18:49
  • 2
США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране
  • 17.03 18:31
  • 1
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 17.03 17:04
  • 0
Польша между двух огней