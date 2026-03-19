В России рассказали о «способном рассмотреть зверька» беспилотнике

«Красная звезда»: Беспилотник ZALA Z-16 позволяет рассмотреть маленькие объекты

Разведывательный беспилотник, который входит в состав комплекса ZALA «Ланцет», позволяет оператору рассмотреть маленькие объекты. О возможностях российского дрона рассказали в публикации «Красной звезды».

Подразделение, использующее «Ланцеты», действует в составе 120-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск «Центр». Командир отделения ударно-разведывательного взвода с позывным Тагил рассказал, что разведывательный аппарат ищет цели. После их обнаружения техники запускают барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые способны уничтожать различные объекты.

Отмечается, что беспилотник комплекса «Ланцет» получил камеру с высокой кратностью. «С 10-15 километров она позволяет наблюдать, как человек ходит по деревне. С 500 метров можно уже разглядеть маленького зверька», — говорится в материале.

Комплекс «Ланцет» состоит из разведывательного беспилотника Z-16, а также барражирующих боеприпасов «Изделие-51» и «Изделие-52». Z-16 построен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Аппарат способен передавать HD-изображение в режиме реального времени.

В мае 2025 года стало известно, что ZALA модернизировала беспилотник Z-16. Аппарат получил новые каналы связи.