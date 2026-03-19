В России рассказали о «способном рассмотреть зверька» беспилотнике

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia
«Красная звезда»: Беспилотник ZALA Z-16 позволяет рассмотреть маленькие объекты

Разведывательный беспилотник, который входит в состав комплекса ZALA «Ланцет», позволяет оператору рассмотреть маленькие объекты. О возможностях российского дрона рассказали в публикации «Красной звезды».

Подразделение, использующее «Ланцеты», действует в составе 120-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск «Центр». Командир отделения ударно-разведывательного взвода с позывным Тагил рассказал, что разведывательный аппарат ищет цели. После их обнаружения техники запускают барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые способны уничтожать различные объекты.

Отмечается, что беспилотник комплекса «Ланцет» получил камеру с высокой кратностью. «С 10-15 километров она позволяет наблюдать, как человек ходит по деревне. С 500 метров можно уже разглядеть маленького зверька», — говорится в материале.

Комплекс «Ланцет» состоит из разведывательного беспилотника Z-16, а также барражирующих боеприпасов «Изделие-51» и «Изделие-52». Z-16 построен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Аппарат способен передавать HD-изображение в режиме реального времени.

В мае 2025 года стало известно, что ZALA модернизировала беспилотник Z-16. Аппарат получил новые каналы связи.

  • 19.03 07:30
  • 690
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 03:14
  • 1
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 19.03 00:36
  • 15034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"
  • 18.03 01:03
  • 0
Комментарий к "Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО"
  • 17.03 21:34
  • 0
Комментарий к "НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)"
  • 17.03 21:00
  • 0
Комментарий к "Может ли НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии? (The National Interest, США)"
  • 17.03 19:43
  • 0
Комментарий к "США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране"
  • 17.03 18:49
  • 2
США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране
  • 17.03 18:31
  • 1
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 17.03 17:04
  • 0
Польша между двух огней