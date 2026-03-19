Войти
Lenta.ru

«Калашников» рассказал о тысячах целей «СКАТа»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Разведывательный беспилотник СКАТ 350М позволил выявить тысячи целей противника в ходе специальной военной операции (СВО). О пораженных при помощи дрона объектах рассказал концерн «Калашников».

Первая информация о применении СКАТа появилась в марте 2024 года. Расчет беспилотника обнаружил реактивную систему залпового огня RM-70 ВСУ, которую готовили к обстрелу Белгорода. Установку поразили ракетным ударом по выявленным координатам.

Отмечается, что сейчас СКАТ 350М является одним из самых востребованных воздушных разведчиков в зоне СВО. «На его счету тысячи обнаруженных, а затем уничтоженных целей противника: танки "Леопард" и "Абрамс", БМП "Брэдли", реактивная система залпового огня "Хаймарс"», — говорится в сообщении.

Также при помощи беспилотника СКАТ 350М были поражены безэкипажные катера, огневые позиции, пункты управления беспилотниками, склады и другие объекты противника.

Ранее в марте Telegram-канал Nerv сообщил, что дроны СКАТ 350М способны вернуться в заданную точку с серьезными повреждениями.

В феврале стало известно, что СКАТ 350М получил дополнительные камеры, которые позволяют своевременно выявить FPV-перехватчик и совершить защитный маневр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Bradley
Град РСЗО
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 07:30
  • 690
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 03:14
  • 1
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 19.03 00:36
  • 15034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"
  • 18.03 01:03
  • 0
Комментарий к "Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО"
  • 17.03 21:34
  • 0
Комментарий к "НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)"
  • 17.03 21:00
  • 0
Комментарий к "Может ли НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии? (The National Interest, США)"
  • 17.03 19:43
  • 0
Комментарий к "США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране"
  • 17.03 18:49
  • 2
США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране
  • 17.03 18:31
  • 1
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 17.03 17:04
  • 0
Польша между двух огней