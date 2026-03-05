Войти
Lenta.ru

В России рассказали о «возвращающихся на одном крыле» «СКАТах»

335
0
0
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

Российские дроны «СКАТ» выдерживают серьезные повреждения

Российские разведывательные дроны «СКАТ 350М» способны выдержать серьезные повреждения и вернуться в заданную точку. О живучести аппаратов рассказал Telegram-канал Nerv.

Отмечается, что сейчас дроны оснащают системой противодействия FPV-перехватчикам и комплексом оповещения об облучении. Они позволяют своевременно применять маневры уклонения при обнаружении угрозы. Также на «СКАТах» тестируют скоростные режимы для экстренного покидания опасного района.

«Механическая живучесть борта также возросла, нередко бывает так, что птичка возвращается "на честном слове и на одном крыле". Отзывы расчетов это зачастую подтверждают», — говорится в сообщении.

В феврале оператор дрона «СКАТ 350М» рассказал, что аппараты получили дополнительные камеры, которые закрывают «мертвые зоны» основного обзорного модуля. Они позволяют своевременно заметить угрозу и совершить маневр уклонения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 03:27
  • 14802
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 03:20
  • 202
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 05.03 03:13
  • 3
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 23:19
  • 1
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"