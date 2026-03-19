Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО

МО: Киев запустил более 250 крылатых ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО

Вооруженные силы Украины применили более 250 британских крылатых ракет Storm Shadow и французских SCALP-EG с начала специальной военной операции (СВО). Количество пусков называет ТАСС.

По данным Минобороны (МО) России, в 2023 году Киев применил около 120 Storm Shadow и SCALP-EG, а в 2024-м было запущено более 90 крылатых ракет. В прошлом году военные зафиксировали около 45 попыток нанести удар при помощи Storm Shadow/SCALP-EG.

Отмечается, что французские SCALP-EG применяют значительно реже, чем Storm Shadow. Помимо фугасного проникающего заряда, SCALP могут нести кассетные боевые части с минами или суббоеприпасами для разрушения аэродромов. Storm Shadow снаряжают только боеголовкой BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) с начальным проникающим зарядом для поражения бункеров и подземных хранилищ. В качестве носителей крылатых ракет Киев использует советские бомбардировщики Су-24.

В декабре Минобороны Великобритании сообщило об испытаниях ракеты-дрона Brakestop, которую позиционируют как более доступную альтернативу Storm Shadow. Изделие сможет нести до 300 килограммов полезной нагрузки.