Войти
Lenta.ru

Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО

210
0
0
Фото: Dan Kitwood / Reuters
Вооруженные силы Украины применили более 250 британских крылатых ракет Storm Shadow и французских SCALP-EG с начала специальной военной операции (СВО). Количество пусков называет ТАСС.

По данным Минобороны (МО) России, в 2023 году Киев применил около 120 Storm Shadow и SCALP-EG, а в 2024-м было запущено более 90 крылатых ракет. В прошлом году военные зафиксировали около 45 попыток нанести удар при помощи Storm Shadow/SCALP-EG.

Отмечается, что французские SCALP-EG применяют значительно реже, чем Storm Shadow. Помимо фугасного проникающего заряда, SCALP могут нести кассетные боевые части с минами или суббоеприпасами для разрушения аэродромов. Storm Shadow снаряжают только боеголовкой BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) с начальным проникающим зарядом для поражения бункеров и подземных хранилищ. В качестве носителей крылатых ракет Киев использует советские бомбардировщики Су-24.

В декабре Минобороны Великобритании сообщило об испытаниях ракеты-дрона Brakestop, которую позиционируют как более доступную альтернативу Storm Shadow. Изделие сможет нести до 300 килограммов полезной нагрузки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
SCALP
Су-24
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
