Войти
Lenta.ru

Будущее Ближнего Востока описали словами «страшно представить»

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters
Aviation Week: Боевые действия не должны сводиться к тактике 1943 года

Боевые действия не должны сводиться к тактике 1943 года, предполагающей массированное применение низкоточных систем, пишет в журнале Aviation Week управляющий партнер компании Rincon Aerospace Тодд Тутил.

Автор заметил, что один современный высокоточный удар по своей результативности сопоставим с применение 1000 самолетов с 9000 бомбами во время Второй мировой войны.

Тутил провел аналогию с использованием беспилотников в ходе российско-украинского и ирано-израильско-американского конфликтов. «Если тактика 2026 года будет повторять тактику 1943 года — обстрел противника подавляющим количеством оружия в надежде, что хотя бы несколько попадут в цель, — страшно представить, что может произойти в ближайшие годы» — пишет эксперт.

По его мнению, будущее авиации заключается в сочетании пилотируемых и беспилотных возможностей. «[Истребитель] F-47 и [бомбардировщик] B-21 — это жемчужины следующего поколения в области обеспечения превосходства в воздухе и нанесения ударов, но они также станут компонентами более крупного семейства систем», — пишет автор.

Ранее портал Defense News заметил, что новый истребитель шестого поколения F-47, который разрабатывает Boeing, впервые упомянули в официальных документах Военно-воздушных сил США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
Компании
Boeing
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
