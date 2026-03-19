Будущее Ближнего Востока описали словами «страшно представить»

Aviation Week: Боевые действия не должны сводиться к тактике 1943 года

Боевые действия не должны сводиться к тактике 1943 года, предполагающей массированное применение низкоточных систем, пишет в журнале Aviation Week управляющий партнер компании Rincon Aerospace Тодд Тутил.

Автор заметил, что один современный высокоточный удар по своей результативности сопоставим с применение 1000 самолетов с 9000 бомбами во время Второй мировой войны.

Тутил провел аналогию с использованием беспилотников в ходе российско-украинского и ирано-израильско-американского конфликтов. «Если тактика 2026 года будет повторять тактику 1943 года — обстрел противника подавляющим количеством оружия в надежде, что хотя бы несколько попадут в цель, — страшно представить, что может произойти в ближайшие годы» — пишет эксперт.

По его мнению, будущее авиации заключается в сочетании пилотируемых и беспилотных возможностей. «[Истребитель] F-47 и [бомбардировщик] B-21 — это жемчужины следующего поколения в области обеспечения превосходства в воздухе и нанесения ударов, но они также станут компонентами более крупного семейства систем», — пишет автор.

Ранее портал Defense News заметил, что новый истребитель шестого поколения F-47, который разрабатывает Boeing, впервые упомянули в официальных документах Военно-воздушных сил США.