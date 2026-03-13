В США увидели важную веху в истории F-47

DN: Истребитель шестого поколения F-47 впервые упомянули в документах ВВС США

Новый истребитель шестого поколения F-47, который разрабатывает Boeing, впервые упомянули в официальных документах Военно-воздушных сил (ВВС) США. Важную веху в истории самолета увидел автор Defense News (DN).

Отдел вооружений Центра управления жизненным циклом ВВС опубликовал запрос на поиск представителей промышленности, которые смогут производить новые ракеты Stand-in Attack Weapon (SiAW). Сверхзвуковая ракета класса «воздух-земля» предназначена для оперативного поражения движущихся целей. Ведомство подчеркнуло, что ракета должна быть совместима с истребителями F-35, F-16 и F-47, а также бомбардировщиками B-21.

«Это первый случай, когда F-47, истребитель Boeing нового поколения для завоевания превосходства в воздухе, упоминается в публичном документе ВВС США о закупках, связанном с конкретной системой вооружения», — говорится в материале.

В 2023 году ВВС США заключили с компанией Northrop Grumman контракт на сумму 705 миллионов долларов на разработку и испытания SiAW. Первый образец ракеты передали ВВС в 2024 году, а в 2025-м провели первое испытание с отделением ракеты от F-16.

В сентябре 2025 года стало известно, что компания Pratt & Whitney ускорит разработку нового двигателя XA103, который может получить американский истребитель F-47.