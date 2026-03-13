Войти
Lenta.ru

В США увидели важную веху в истории F-47

401
0
0
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters.

DN: Истребитель шестого поколения F-47 впервые упомянули в документах ВВС США

Новый истребитель шестого поколения F-47, который разрабатывает Boeing, впервые упомянули в официальных документах Военно-воздушных сил (ВВС) США. Важную веху в истории самолета увидел автор Defense News (DN).

Отдел вооружений Центра управления жизненным циклом ВВС опубликовал запрос на поиск представителей промышленности, которые смогут производить новые ракеты Stand-in Attack Weapon (SiAW). Сверхзвуковая ракета класса «воздух-земля» предназначена для оперативного поражения движущихся целей. Ведомство подчеркнуло, что ракета должна быть совместима с истребителями F-35, F-16 и F-47, а также бомбардировщиками B-21.

«Это первый случай, когда F-47, истребитель Boeing нового поколения для завоевания превосходства в воздухе, упоминается в публичном документе ВВС США о закупках, связанном с конкретной системой вооружения», — говорится в материале.

В 2023 году ВВС США заключили с компанией Northrop Grumman контракт на сумму 705 миллионов долларов на разработку и испытания SiAW. Первый образец ракеты передали ВВС в 2024 году, а в 2025-м провели первое испытание с отделением ракеты от F-16.

В сентябре 2025 года стало известно, что компания Pratt & Whitney ускорит разработку нового двигателя XA103, который может получить американский истребитель F-47.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
F-16
F-35
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Pratt&Whitney
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 17:34
  • 1
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"
  • 13.03 17:30
  • 14971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.03 16:32
  • 502
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.03 15:58
  • 0
Экономическая эквилибристика
  • 13.03 15:49
  • 0
Совет безопасности и обороны против правительства Польши
  • 13.03 15:43
  • 0
Европа и «бумеранг добра»
  • 13.03 12:01
  • 1
Китай разработал дешевое микроволновое оружие против дронов
  • 13.03 11:21
  • 1
В Китае разработали сверхпрочный материал для истребителей шестого поколения
  • 13.03 10:50
  • 3
Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана
  • 13.03 00:00
  • 0
Комментарий к "После удара США по ВМС Ирана «уничтожители» российских С-400 стали ПКР"
  • 12.03 19:40
  • 108
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 15:46
  • 2
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 12.03 12:01
  • 1
Из-за войны на БВ в Японии и Южной Корее готовы покупать алюминий у «Русала»
  • 12.03 11:02
  • 3
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск