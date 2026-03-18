Ил-114-300, Суперджет и МС-21-310 работают из одного российского аэропорта

Сразу три модели новых российских пассажирских самолетов оказались на испытаниях в Архангельске одновременно. Это Ил-114-300, импортозамещенный Суперджет и МС-21-310. В середине марта 2026 года они выполняют полеты из местного аэропорта по сертификационной программе в условиях обледенения.

В испытательных полетах из аэропорта Архангельска задействованы машины с бортовыми номерами 54116 (Ил-114-300), 97023 (Суперджет) и 73057 (МС-21-310). О принимающем участие в испытаниях экземпляре МС-21 «Техносфера. Россия» рассказывала ранее здесь.

Самолет Ил-114-300 №54116 построен в 2025 году и активно используется в программе полетов. Это первый борт, который получил салон серийной машины в конце минувшего года. На испытаниях в Архангельске в марте 2026 года он вызвал большой интерес у местных авиаторов. В частности, сообщалось, что они заинтересованы в эксплуатации Ил-114-300 на маршрутах из Архангельска в Мурманск, Нарьян-Мар, Петрозаводск, Санкт-Петербург, а также на таких направлениях, как Новая Земля, Соловецкий архипелаг и Котлас. Часть из этих маршрутов имеет сезонный характер, при этом требуется машина с достаточно большой пассажировместимостью — 66-местный салон Ил-114-300 здесь как никогда актуален. К тому же, самолет уже прошел успешно испытания по эксплуатации в условиях северного климата.

Ил-114-300. Источник: ОАК

На этом фоне оживились недоброжелатели нашего нового регионального турбовинтового самолета, которые приступили к вбросу очередных «ужасов» про «резкое подорожание» Ил-114-300. Причем приводятся данные о подорожании опытных машин, которые при любом раскладе всегда будут «золотыми». Цена же готового самолета при запуске нормального серийного производства логично будет ниже. Тем более, государство сейчас и без того достаточно много вложило средств в создание новых самолетов, и не будет оставлять без решения любые возникающие рабочие вопросы, связанные с началом их эксплуатации в парках авиаперевозчиков. Так что не слушаем кликуш и негативщиков, и настраиваемся на намеченный ввод в эксплуатацию на 2026 год первых трех Ил-114-300.

Суперджет в импортозамещенной версии под номером №97023, принимающий участие в полетах из Архангельска в марте 2026 года, начал летать в апреле прошлого года. На машине установлено российское оборудование и двигатели ПД-8. Борт носит имя «Юрий Ивашечкин» в честь первого генерального конструктора самолета SSJ-100. А вот так эта машина выглядит на свежих фото из Архангельска:

SSJ-100. Источник: ОАК

В заключение еще одно фото из аэропорта, где можно увидеть наши новые машины по соседству. Ждем завершения их испытаний и начала эксплуатации на маршрутах большой страны.

МС-21-310. Источник: ОАК

Евгений Белкин