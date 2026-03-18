Российская космическая антенна получила новый прецизионный рефлектор

Параболическая космическая зеркальная антенна АО «Решетнёв».
Источник изображения: АО «Решетнёв»

На российском предприятии «Решетнёв» (ИСС имени Решетнёва, Красноярский край) изготовили и успешно испытали опытный образец нового отражателя параболической космической зеркальной антенны диаметром 2 метра. Его оригинальная конструкция создана из отечественных композиционных материалов.

По информации разработчиков, такое оборудование используется для работы в сверхвысоких диапазонах частот. Технология создания прецизионных рефлекторов позволит повысит точность рефлекторов зеркальных антенн для новых российских космических аппаратов.

По итогам испытаний опытного образца рефлектора, был обеспечен коэффициент отражения электромагнитного излучения не менее 99 % в диапазоне радиочастот до 70 ГГц. Также достигнута высокая точность формы поверхности отражателя: отклонение от теоретического профиля поверхности не превышает 80 микрон.

«Решетнёв» разрабатывает и производит космические аппараты, в том числе телекоммуникационные спутники российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.

