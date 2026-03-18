ВВС Мьянмы получили еще два российских истребителя Су-30СМЭ

12 марта 2026 года в ходе церемонии на аэродроме летного училища военно-воздушных сил Мьянмы Мейтхила (близ Мандалая) в состав ВВС Мьянмы были официально введены четыре новых самолёта - два истребителя Су-30СМЭ российского производства (с мьянманскими бортовыми номерами "1901" и "1902") и два учебно-боевых самолета K-8W китайского производства (с бортовыми номерами "3939" и "3940") . На церемонии присутствовал председатель Комиссии по национальной безопасности и миру и главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн.

Тем самым ВВС Мьянмы завершили получение шести истребителей Су-30СМЭ производства Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию Ростех) по контракту, который был заключен правительством Мьянмы с АО "Рособоронэкспорт" во время визита в Мьянму тогдашнего Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу 21-22 января 2018 года. Стоимость контракта в российских неофициальных источниках указывалась в 400 млн долл - возможно, без стоимости авиационного вооружения. Контракт финансировался в счет российского кредита, и видимо, согласование его условий привело к затягиванию его реализации.

Первый изготовленный для Мьянмы истребитель Су-30СМЭ был продемонстрирован старшему генералу Мин Аун Хлайну во время посещения им Иркутского авиационного завода еще в апреле 2019 года. Тогда же, видимо, был уже готов и второй самолет. Однако в итоге первые два построенные истребителя Су-30СМЭ с мьянманскими бортовыми номерами "1904" и "1905" по этому контракту были переданы мьянманской стороне только в марте 2022 года и начали совершать полеты с аэродромов Нейпьидо и Мейтхила с начала июля 2022 года. Официальная церемония ввода в состав ВВС Мьянмы этих двух первых самолетов Су-30СМЭ с бортовыми номерами "1904" и "1905" состоялась на аэродроме Мейтхила только 15 декабря 2022 года.

В начале сентября 2022 года старший генерал Мин Аун Хлайн снова посетил Иркутский авиационный завод, где ознакомился с изготовлением самолетов Су-30СМЭ для Мьянмы. На церемонии на аэродроме Мейтхила 15 декабря 2023 года состоялся ввод в состав ВВС Мьянмы двух следующих истребителей Су-30СМЭ с мьянманскими бортовыми номерами "1906" и "1907". Что касается двух последних самолетов Су-30СМЭ, то об их поставке в Мьянму было сообщено в российских СМИ в начале января 2025 года. Однако в состав ВВС Мьянмы эти два самолета с бортовыми номерами "1901" и "1902" были введены только теперь.

Мьянма таким образом стала первым и до сих пор единственным заказчиком и получателем самолета Су-30СМЭ - экспортной версии истребителя Су-30СМ.

Что касается переданных на церемонии 12 марта 2026 года ВВС Мьянмы очередных двух китайских учебно-боевых самолетов K-8W, то укажем, что Мьянма ранее получила 12 самолетов К-8 по контракту еще 1998 года, а в 2009 году подписала соглашение с китайской стороной относительно приобретения 48 (по другим данным, 50) модифицированных самолетов K-8W со сборкой их в Мьянме. Как можно судить, реализация этого соглашения сильно затянулась, и сборка самолетов K-8W из поставляемых из КНР машинокомплектов была начата на авиаремонтном предприятии ВВС Мьянмы в Мейтхила только в 2016 году. Точное количество собранных там самолетов K-8W неизвестно, но, по одному из сообщений, к началу 2021 года составило 20 единиц, что с учетом передававшихся на последуюших церемониях на аэродроме Мейтхила самолетов K-8W, дает теперь их общее орентировочное количество в 34 единицы.

