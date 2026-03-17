Вестник Мордовии

Еще один смертоносный сюрприз от Ирана - "свертяжелая" ракета Sejil

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

В воскресенье утром в ходе массированной атаки по своим врагам иранские военные впервые применили твердотопливную двухступенчатую ракету средней дальности БРСД Sejil.

Ее называют "сверхтяжелой", потому что она, как предполагается, может весить до двадцати пяти тонн. При этом вес боевой части достигает 1500 килограммов.

Длина - около 18 метров. Максимальная дальность - 2500 километров.

Иранские конструкторы смогли улучшить характеристики точности до приемлемых величин, и теперь эта ракета может уничтожать даже точечные цели на территории Израиля и других стран, где расположены различные военные объекты Соединенных Штатов.

Использование твердого ракетного топлива значительно упростило хранение и боевое применение этого оружия, смонтированного на колесном мобильном шасси с полуприцепом.

Агрессоры неоднократно сообщали об уменьшении количества запускаемых иранских ракет, однако на самом деле по ним каждый день прилетает в среднем три десятка. И, похоже, у Ирана в запасе еще есть сюрпризы для своих недругов - ракеты новых типов: еще более тяжелые и обладающие большей дальностью.

Алексей Брусилов

