Великобритания закупает 23 вертолёта AW149

Правительство Великобритании 2 марта 2026 года сообщило о подписании с британским отделением итальянской компании Leonardo (Leonardo UK) контракта стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов на поставку вооруженным силам Великобритании 23 средних многоцелевых вертолётов Leonardo Helicopters AW149 в рамках британской программы New Medium Helicopter (NMH). Тем самым вертолёт AW149 определен победителем в длительно тянувшемся тендере по программе NMH. В контракт включены также четыре наземных тренажера.

Один из опытных образцов вертолёта Leonardo Helicopters AW149 в рекламной окраске для ВВС Великобритании во время демонстрации на авиашоу RIAT-2022 в Хертфордшире, 15.07.2022 (с) Airwolfhound

Программа NMH была начата министерством обороны Великобритании в марте 2021 года и первоначально предусмматривала закупку 44 новых средних многоцелевых вертолетов для замены в ВВС Великобритании 23 транспортных вертолетов Westland Puma HC.2 и эксплуатируемых в ВВС Великобритании вертолетов Bell 412 Griffin (три) и в британской армейской авиации - вертолетов Bell 212 и Airbus AS365 Dauphin (суммарно 12). Однако позднее первоочередной этап программы был сокращен до закупки только 23 вертолетов для замены Puma HC.2 (которые были списаны в 2024-2025 годах), хотя в дальнейшем возможны дополнительные закупки новых вертолетов и для замены машин других типов.

На тендер NMH первоначально были представлены вертолеты Airbus Helicopters H175M, Leonardo Helicopters AW149 и Lockheed Martin (Sikorsky) S-70M Blackhawk, однако ввиду пересмотра тендерных требований в августе 2024 года официально предложение представила только Leonardo с AW149, а две другие компании отказались от участия в конкурсе. 26 февраля 2026 года министерство обороны Великобритании объявило о выборе вертолета AW149.

Фактически выбор AW149 был предрешен, поскольку его производство для Великобритании предполагается организовать на заводе Leonardo UK в британском Йовиле - бывшем историческом заводе Westland, что таким образом позволит сохранить вертолетостроительную отрасль в Великобритании и обеспечить около 3900 рабочих мест. Более того, Leonardo планирует перенести в Йовил все производство вертолетов AW149, в том числе и для третьих стран, рекламно-оптимистично заявляяя о возможности продажи этих вертолетов в ближайшие 20 лет на сумму 15 млрд фунтов.

Утверждается, что локализация производства AW149 в Великобритании составит 60-70%. Поставки всех 23 вертолетов вооруженным силам Великобритании должны быть произведены в 2030-2033 годы.

Великобритания стала шестым заказчиком вертолета AW149. Впервые представленный AgustaWestland (ныне Leonardo Helicopters) в 2006 году, вертолет 9-тонного класса взлетного веса AW149 позиционируется как специально созданная военная многоцелевая машина, призванная составитть конкуренцию американским массовым вертолетам серии Sikorsky UH-60. Фактическим гражданским аналогом AW149 является вертолет AW189 (который имеет общую с AW149 линию серийных номеров). Продвижение AW149 на мировой рынок значительно затянулось и фактически машина начала получать признание и ворстребованность только сейчас. Первым заказчиком AW149 стал Таиланд, получивший в 2017-2018 годах шесть вертолетов (пять для армейской авиации и один для полиции). В апреле 2019 года Leonardo удалось заключить первый значительный контракт на поставку 24 вертолетов AW149 для авиации ВМС Египта (поставки были начаты с конца 2020 года). В июле 2022 года Польша подписала контракт стоимостью 1,76 млрд евро на закупку 32 вертолетов AW149 для армейской авиации. Поставки были начаты в октябре 2023 года, причем 22 машины должны собираться на принадлежащем сейчас Leonardo польском предприятии PZL-Świdnik в Свиднике, первый вертолет польской сборки был поставлен в ноябре 2025 года. К настоящему времени, по сообщениям, еще 27 вертолетов AW149 заказаны Малайзией (12 для ВВС, два для авиации ВМС и 13 для правоохранительных структур) и четыре вертолета - Северной Македонией.