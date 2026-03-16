Канада внедряет технологии для обеспечения работы систем навигации в Арктике

Канадские компании Calian Group и Tessellate Robotics объединили усилия для разработки и тестирования интегрированной технологии позиционирования, предназначенной для условий отсутствия GPS-сигнала в условиях арктической среды.

Интегрированная технология позиционирования предполагает использование высокоточных GNSS-антенн, расширяющих возможности позиционирования, навигации и синхронизации (PNT). Эта технология призвана обеспечить работу навигационных систем в условиях экстремальных погодных условий и ограниченной инфраструктуры. Гибридная навигационная система предназначена для обеспечения бесперебойной работы автономных платформ в самых суровых условиях.

В рамках этого проекта антенны глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), технологии позиционирования, навигации и синхронизации (PNT), а также программное обеспечение для робототехники объединены в единую систему, предназначенную для поддержки автономных операций. Помимо оборонного применения, система разработана с учетом возможности двойного назначения, включая энергетику, горнодобывающую промышленность и критическую инфраструктуру.

В настоящее время Канада укрепляет свое присутствие в Арктике и продвигает модернизацию Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD). При этом надежная навигация становится стратегической необходимостью.