На производстве самолетов МС-21 и Суперджет запустили новое российское оборудование

На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре в марте 2026 года введены в эксплуатацию новые российские окрасочно-сушильные комплексы для обработки дверей самолётов МС‑21 и SJ‑100. Оборудование интегрировано в линии сборки и используется для нанесения лакокрасочных покрытий и герметизации конструкций. Поставщиками выступили российские разработчики, создавшие камеры, специализированные для авиационного агрегатного производства.

Технология нанесения покрытий и герметиков требует строгого контроля параметров среды. Использование изолированных камер обеспечивает стабильность температуры, влажности и чистоты воздуха, что гарантирует повторяемость результатов и качество адгезии материалов. Конструкция новых российских комплексов производства предприятия НПО «Лакокраспокрытие» предусматривает многозонную архитектуру: камера для агрегатов МС-21 включает четыре независимые секции, для SJ-100 — три. Автономная работа каждой секции позволяет одновременно выполнять различные операции — например, термическую сушку в одной зоне и нанесение герметика с иными параметрами среды в соседней.

Внедрение комплексов позволило сократить технологический цикл изготовления дверных агрегатов за счет уменьшения времени сушки и вулканизации герметиков, а также минимизировать межоперационные простои. Стабильность режимов обработки снижает риск дефектов покрытия и обеспечивает однородность параметров для всей выпускаемой продукции.

Система управления новым оборудованием российского производства обеспечивает непрерывный мониторинг и архивирование показателей температуры и влажности для каждого изделия, формируя электронную историю обработки. Это упрощает контроль качества и позволяет отслеживать условия производства.

Новые российские комплексы производства предприятия «Лакокраспокрытие» используются в производстве импортозамещенных моделей пассажирских самолетов МС-21 и Суперджет. Источник: ОАК