На Украине советский «Град» установили на немецкое шасси

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

На Украине заметили РСЗО «Град» на немецком шасси MAN TGM

Киев начал применять модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» на немецком шасси. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Повернутые на войне».

На изображениях можно заметить артиллерийскую часть советского «Града», которую установили на базу грузовика MAN TGM с колесной формулой 6x6. Машину оснастили решетчатыми экранами для защиты от дронов. Как и базовая РСЗО, установка несет до 40 снарядов калибра 122 миллиметра.

Впервые модернизированный «Град» на базе MAN представили в мае 2025 года. Киев утверждает, что усовершенствованная боевая машина получила цифровую систему управления огнем и наведением, а также электроприводы пакета направляющих.

В феврале компания «Рособоронэкспорт» впервые представила за рубежом новую РСЗО «Сарма». Установку показали на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.

