На Украине представили «аналог» российского «Торнадо-Г»

На Украине представили модернизированную РСЗО «Град» на шасси MAN

Киев представил модернизированную версию советской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» на новом шасси. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

На Украине заявляют, что РСЗО на трехосном шасси MAN получила цифровые системы управления огнем и наведением, а также электроприводы пакета направляющих. На удлиненном шасси появилось место для дополнительного боекомплекта.

«Судя по описанию, на вооружение противника поступает фактически аналог российской РСЗО "Торнадо-Г", также представляющей собой модернизированный "Град"», — говорится в сообщении.

В августе 2024 года командир «Торнадо-Г» рассказал, что модернизированная РСЗО отличается увеличенной огневой мощью, дальностью и точностью стрельбы. Расчет может наводить пакет без выхода из кабины. Система на шасси Урал-4320 несет 40 направляющих для реактивных снарядов калибра 122 миллиметра.