Войти
Lenta.ru

США испытали рельсотрон

Фото: U.S. Navy / wikipedia.org
TWZ: ВМС США провели испытание рельсотрона

Военно-морские силы (ВМС) США на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико провели как минимум один новый раунд испытаний рельсотрона. Об этом сообщает TWZ.

Испытания изделия длились три дня и состоялись в феврале 2025-го, однако об этом стало известно только сейчас, после публикации отчета Центра военно-морских надводных боевых действий. В указанном документе отмечается, что тесты позволили собрать ценную информацию о рельсотроне.

Издание напоминает, что ВМС США отказались от разработки рельсотрона в начале 2020-х годов. TWZ допускает, что теперь данное изделие либо его производную может получить перспективный линкор типа Trump.

В июне 2021 года издание сообщило, что после 16 лет разработки ВМС США задумали отказаться от рельсотрона. TWZ отмечало, что по состоянию на 2017 год в ходе наземных испытаний рельсотрон оказался способным выбрасывать снаряды, разгоняющиеся до скорости более шести чисел Маха. Планировалось, что боеприпасы смогут поражать цели в воздухе и на море на дальности около 260 километров, однако с течением времени «статус этой программы и любые результаты, которых она могла достичь, становились все менее ясными».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 05:00
  • 533
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 16.03 02:16
  • 1
В иранской авантюре Трампа Путин вытянул выигрышный билет (CNN, США)
  • 16.03 01:51
  • 0
Комментарий к "Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных"
  • 16.03 01:29
  • 14998
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 01:27
  • 2
Тегеран: вся территория Украины – теперь законная цель для иранских военных
  • 16.03 01:24
  • 0
Насколько опасен US Navy - точнее, его АУГ в разных океанах - для СГ РФ&РБ?
  • 14.03 22:18
  • 0
Комментарий к "Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку"
  • 14.03 20:34
  • 0
Способен ли российский ВМФ - сейчас, и лет на 20-30 вперед - решать свои задачи по противодействую ВМФ Запада?
  • 14.03 18:38
  • 0
Комментарий к "США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России"
  • 14.03 05:30
  • 2
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"
  • 14.03 02:59
  • 1
Пашинян обвинил Россию в «препятствовании» примирению Еревана и Баку
  • 13.03 23:35
  • 0
Комментарий к "Иран захотел применить аналог «российского кошмара ВМС США». Что известно о высокоскоростных торпедах?"
  • 13.03 23:01
  • 0
Комментарий к "Атаки украинских БПЛА становятся всё массированнее и длительней"
  • 13.03 22:16
  • 0
Чем отличается ВМФ РФ от ВМФ Ирана
  • 13.03 21:34
  • 0
Комментарий к "Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана"