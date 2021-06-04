ВМС США «обнулили» рельсотрон

После 16 лет разработки Военно-морские силы (ВМС) США задумали отказаться от рельсотрона, сообщает The Drive.

«В проекте бюджета ВМС на 2022 финансовый год, опубликованном 28 мая 2021 года в рамках более крупного военного запроса США, обнулены две отдельные статьи, связанные с исследованиями и разработками рельсотрона», — пишет издание.

The Drive отмечает, что создание рельсовой пушки началось еще в 2005 году, а финансирование соответствующей программы осуществлялось по ряду различных статей.

Работы по рельсотрону планируется свернуть в текущем финансовом году. «Достигнутые технологии и данные по рельсотронам будут задокументированы и сохранены», — говорится в действующем документе.

Издание напоминает, что по состоянию на 2017 год в ходе наземных испытаний рельсотрон оказался способен выбрасывать снаряды, разгоняющиеся до скорости более шести чисел Маха. Планировалось, что боеприпасы смогут поражать цели в воздухе и на море на дальности около 260 километров, однако с течением времени «статус этой программы и любые результаты, которых она могла достичь, становились все менее ясными».

Издание отмечает, что сегодня ВМС США работают над проектом сверхскоростного снаряда Hyper-Velocity Projectile (HVP), дизайн которого основан на боеприпасе от рельсотрона, но допускает, что рельсотрон все же сможет получить поддержку в 2022 финансовом году, однако сомневается, что это произойдет.

В сентябре 2020 года канал Weapons Of World опубликовал на YouTube видео учений вооруженных сил США, на которых 155-миллиметровая артиллерийская установка Advanced Gun System (AGS), установленная на самоходную гаубицу M110 Howitzer, перехватила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитировавшую российскую крылатую ракету.

Иван Потапов