Мировая военная авиация 2025: транспорты и вертолеты

Как утверждалось в первой части, по оценкам аналитиков из Janes All the World’s Aircraft глобальная ситуация в мировой военной авиации крайне изменчива. Вот их характеристика общей ситуации в области военно-транспортной и вертолетной авиации.

Транспортные самолеты и танкеры

Компания Airbus представила новую версию своего многоцелевого транспортного самолета-заправщика A330 (Multi-Role Tanker Transport, MRTT) – MRTT+, созданный на базе коммерческого авиалайнера A330-800neo. Интерес к MRTT+ проявили заказчики, которые уже эксплуатируют Airbus MRTT. По состоянию на июль 2025 года 15 стран заказали 82 самолета MRTT, из которых по состоянию на февраль 2025 года 63 машины уже были поставлены.

Мировая военная авиация: Y-20 ВВС НОАК

ВВС Народно-освободительной армии Китая приняли на вооружение транспортный самолет Xi’an Y-20B Kunpeng, оснащенный двигателями WS20 местного производства. Y-20B также стал основой для самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-3000, который был замечен в конце 2024 года. KJ-3000 оснащен обтекателем над фюзеляжем, на котором, судя по всему, могут быть установлены три антенны для обеспечения кругового обзора. Планер Y-20 также послужил основой для воздушного танкера-заправщика YY-20, который был представлен на выставке Airshow в Чжухае в 2024 году.

Считается успешной реализация программы создания гидросамолета Liberty Lifter, реализуемая Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов МО США (DARPA) с прицелом на операции в Тихом океане. В 2024 году DARPA выбрало проект компании Aurora Flight Sciences для продолжения разработки в рамках первого этапа программы.

В 2025 года велась дальнейшая доработка конструкции в рамках второго этап, который планируется завершить критическим анализом проекта. Начало третьего этапа намечено на 2026 год. Ожидается, что он будет включать в себя производство демонстрационного образца для подготовки к летным испытаниям в 2028 году.

Тенденции в области вертолетов

После отмены программы армии США по созданию перспективного ударно-разведывательного летательного аппарата, призванной заменить разведывательные вертолеты Bell OH-58 на инновационные гибридные модели, разработка боевых и ударных вертолетов замедлилась, хотя модернизация и продажа устаревших моделей продолжаются.

Так, компания Collins Aerospace, входящая в состав корпорации RTX, заключила контракт на сумму 19 млн. долл. США на модернизацию британских вертолетов «Чинук» (Chinooks) с помощью авионики Common Avionics Architecture System. Благодаря современным цифровым дисплеям и приложениям эта система должна обеспечить совместимость британских и американских вертолетов.

Вертолет Merlin (Agusta-Westland AW101) ВМС Великобритании

Получив новые возможности, полной боеготовности для выполнения прибрежных ударных операций достигли вертолеты Merlin Королевских ВМС Великобритании. Работы проводились в рамках программы модернизации вертолетов Agusta-Westland AW101 (19 Mk3 и 6 Mk3a) до уровня Mk4/4a.

В целом как стабильный оценивается объем рынка коммерческих вертолетных перевозок, хотя в 2024 году компания Airbus представила демонстрационный образец Racer, разработанный в рамках проекта European Research Clean Sky 2. Но пока неясно, насколько востребован на рынке такой скоростной винтокрылый летательный аппарат.

Мировая военная авиация: вертолет Racer. Демонстратор. Источник: invoen.ru

Исполнение военных заказов

В 2024 году компания Boeing поставила 10 воздушных танкеров-заправщиков KC-46A Pegasus и четыре патрульных противолодочных самолёта P-8A Poseidon, а также заключила контракт на поставку ещё 15 KC-46A Pegasus для ВВС США и семи P-8A Poseidon для ВМС США. Однако Boeing задерживает поставку нового самолёта для президента США, который, скорее всего, поступит на вооружение не раньше 2029 года.

Ожидается, что количество заказов на транспортный самолет Airbus A400M сократится из-за частичной отмены заказов со стороны Франции и Испании, хотя интерес к нему сохраняется и в других странах. В частности, свой первый A400M получил Казахстан, этот самолет также планирует приобрести и Польша.

Египет заказал еще два самолета Lockheed Martin C-130J-30, отклонив предложение о покупке Ил-76-90. Компания Embraer успешно работает с C-390 Millennium: на июнь 2025 года у нее 32 твердых заказа.

В прошлом году поставки винтокрылых машин были стабильными. В дополнение к 361 вертолёту, поставленным в 2024 году, в том же году компания Airbus Helicopters заключила контракты на поставку еще 455 вертолётов (155 H125, 114 H145, 59 H135 и 58 Super Puma).

В течение года компания Boeing поставила 110 военных вертолетов восьми различных моделей, в том числе 16 AH-64E «Апач», 13 CH-47F «Чинук» и шесть MH-139 «Грей Вулф». В этом году компания получила заказы на 96 вертолетов «Апач».

В 2024 году компания Lockheed Martin-Sikorsky поставила 10 вертолётов S-70i Black Hawk и три MH-60R. Планами на 2025 год ожидалась поставка 15 вертолётов MH-60R.

Источник: Janes Defence and Intelligence Review