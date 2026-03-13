Войти
В Турции представлен авиационный беспилотный дрононосец Aksungur

395
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания TAI представила собственный вариант авиационного дрононосца. Речь идёт о боевом беспилотнике, который под крыльями несёт не ракетное вооружение, а другие, более компактные, дроны.

Это БПЛА Aksungur, который выступает в роли носителя двух других БПЛА - Super Simsek. В определённый момент времени дроны, находящиеся под крыльями у «авиаматки», сходят с креплений и уже сами начинают полёт к заданным целям в виде дронов-«камикадзе».

Турецкая фирма называет БПЛА Aksungur воздушной пусковой установкой и указывает на то, что в ходе испытаний она показала себя «исключительно эффективно».

Стоит отметить, что сегодня БПЛА, несущие на себе другие дроны, становятся популярным вариантом оружия. Впервые такие варианты, пусть и в «кустарном» исполнении, были использованы в ходе украинского конфликта. Теперь это техническое решение реализуется в «заводском» варианте, причём и за пределами России и Украины.

Турецкая TAI подчёркивает, что подвешиваемые под крылья дроны могут быть не только «камикадзе», но и, например, дронами-постановщиками помех или же дронами-обманками, отвлекающими ПВО противника от основного дрона, выполняющего боевую задачу.

Ранее эта турецкая компания демонстрировала использование БПЛА Super Simsek с малозаметного беспилотника ANKA III. Как сообщается, интеграция с Aksungur предполагает создание более широкой экосистемы беспилотных возможностей.

Некоторые заявленные характеристики: длина порядка 4 метров, максимальная скорость - 0,85 Маха, максимальная высота - 10700 м.

