Войти
Газета.ru

Украина и Румыния договорились о совместном производстве беспилотников

380
0
0
Оператор беспилотника Вооруженных сил Украины
Оператор беспилотника 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывает новое оборудование, Донецкая народная республика (ДНР), Россия, 3 августа 2023 года.
Источник изображения: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency via Getty Images

Украина и Румыния подписали договор о совместном производстве дронов

Президенты Украины и Румынии Владимир Зеленский и Никушор Дан подписали договор о совместном производстве беспилотников. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

По словам Дана, производство будет размещено на территории Румынии.

Также президенты договорились о сотрудничестве в энергетике и подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами.

11 марта газета The New York Times писала со ссылкой на киевского чиновника, что украинские и российские компании часто закупают комплектующие для беспилотников на одних и тех же заводах в Китае. Собеседник издания рассказал, что Украина «может производить беспилотники без использования каких-либо компонентов, импортируемых из Китая», однако в ближайшее время она «вряд ли» будет это делать, поскольку использование китайских комплектующих «по-прежнему намного дешевле».

4 марта российский эксперт по БПЛА Дмитрий Садовник рассказал, что Вооруженные силы Украины во время атаки на Донецк использовали новый тип американского беспилотного летательного аппарата, известный под названием Hornet. По его словам, обнаруженные обломки указывают на то, что использованный беспилотник принадлежит компании из США Swift Beat LLC, которая занимается разработкой современных беспилотных систем для Украины.

Ранее в России оценили опасность переброшенных в Румынию солдат и истребителей США.

Игорь Рябов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Румыния
США
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 17:34
  • 1
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"
  • 13.03 17:30
  • 14971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.03 16:32
  • 502
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.03 15:58
  • 0
Экономическая эквилибристика
  • 13.03 15:49
  • 0
Совет безопасности и обороны против правительства Польши
  • 13.03 15:43
  • 0
Европа и «бумеранг добра»
  • 13.03 12:01
  • 1
Китай разработал дешевое микроволновое оружие против дронов
  • 13.03 11:21
  • 1
В Китае разработали сверхпрочный материал для истребителей шестого поколения
  • 13.03 10:50
  • 3
Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана
  • 13.03 00:00
  • 0
Комментарий к "После удара США по ВМС Ирана «уничтожители» российских С-400 стали ПКР"
  • 12.03 19:40
  • 108
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 15:46
  • 2
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 12.03 12:01
  • 1
Из-за войны на БВ в Японии и Южной Корее готовы покупать алюминий у «Русала»
  • 12.03 11:02
  • 3
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск