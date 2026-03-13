Украина и Румыния договорились о совместном производстве беспилотников

Украина и Румыния подписали договор о совместном производстве дронов

Президенты Украины и Румынии Владимир Зеленский и Никушор Дан подписали договор о совместном производстве беспилотников. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

По словам Дана, производство будет размещено на территории Румынии.

Также президенты договорились о сотрудничестве в энергетике и подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами.

11 марта газета The New York Times писала со ссылкой на киевского чиновника, что украинские и российские компании часто закупают комплектующие для беспилотников на одних и тех же заводах в Китае. Собеседник издания рассказал, что Украина «может производить беспилотники без использования каких-либо компонентов, импортируемых из Китая», однако в ближайшее время она «вряд ли» будет это делать, поскольку использование китайских комплектующих «по-прежнему намного дешевле».

4 марта российский эксперт по БПЛА Дмитрий Садовник рассказал, что Вооруженные силы Украины во время атаки на Донецк использовали новый тип американского беспилотного летательного аппарата, известный под названием Hornet. По его словам, обнаруженные обломки указывают на то, что использованный беспилотник принадлежит компании из США Swift Beat LLC, которая занимается разработкой современных беспилотных систем для Украины.

Игорь Рябов