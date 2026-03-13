Войти
Военное обозрение

Италия планирует испытать на Украине свою новую систему ПВО «Купол Микеланджело»

383
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Итальянский военно-промышленный концерн Leonardo приступил к созданию первого компонента своей новой системы ПВО, получившей название Michelangelo Dome («Купол Микеланджело»). Представленную в конце прошлого года систему, разработанную по мотивам израильского «Железного купола», планируется испытать на Украине.

По словам гендиректора итальянского концерна Роберто Чинголани, «Купол Микеланджело» планируется передать Киеву до конца текущего года. Предполагается, что основным элементом новой итальянской системы ПВО станет терминал-модуль MC5 с элементами искусственного интеллекта для обработки поступающих данных.

Концепция «Купола Микеланджело» заключается в создании «комплексной архитектуры», объединяющей разнообразные наземные, морские, воздушные и космические сенсоры, системы управления и средства поражения посредством внедрения алгоритмов ИИ, что позволит любой европейской стране использовать «купол» независимо от имеющейся на ее вооружении матчасти. Как утверждают разработчики, система будет способна противодействовать широкому спектру угроз, в частности поражать баллистические и гиперзвуковые ракеты, малые БПЛА или рои беспилотников, но и корабли и даже наземные силы противника.

Предполагается, что основой итальянского «Купола» должна стать постоянно совершенствуемая ЗРС SAMP/T NG с многофункциональными РЛС KRONOS Grand Mobile High Power, в состав которой планируется ввести перспективные противоракеты, создаваемые сейчас под эгидой MBDA.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Украина
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
AI
БПЛА
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 17:34
  • 1
Комментарий к "Ракетные крейсера уцелевшей Российской Империи. Проект 1255 «Скопа». Крейсер «Императрица Мария»"
  • 13.03 17:30
  • 14971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.03 16:32
  • 502
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.03 15:58
  • 0
Экономическая эквилибристика
  • 13.03 15:49
  • 0
Совет безопасности и обороны против правительства Польши
  • 13.03 15:43
  • 0
Европа и «бумеранг добра»
  • 13.03 12:01
  • 1
Китай разработал дешевое микроволновое оружие против дронов
  • 13.03 11:21
  • 1
В Китае разработали сверхпрочный материал для истребителей шестого поколения
  • 13.03 10:50
  • 3
Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана
  • 13.03 00:00
  • 0
Комментарий к "После удара США по ВМС Ирана «уничтожители» российских С-400 стали ПКР"
  • 12.03 19:40
  • 108
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.03 15:46
  • 2
Производство Ту-214 снова реконструируют
  • 12.03 12:01
  • 1
Из-за войны на БВ в Японии и Южной Корее готовы покупать алюминий у «Русала»
  • 12.03 11:02
  • 3
Си Цзиньпин призвал строго контролировать армию Китая
  • 12.03 02:00
  • 1
Президент Польши решил наложить вето на закон о кредите SAFE, сообщил Туск