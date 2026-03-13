Италия планирует испытать на Украине свою новую систему ПВО «Купол Микеланджело»

Источник изображения: topwar.ru

Итальянский военно-промышленный концерн Leonardo приступил к созданию первого компонента своей новой системы ПВО, получившей название Michelangelo Dome («Купол Микеланджело»). Представленную в конце прошлого года систему, разработанную по мотивам израильского «Железного купола», планируется испытать на Украине.

По словам гендиректора итальянского концерна Роберто Чинголани, «Купол Микеланджело» планируется передать Киеву до конца текущего года. Предполагается, что основным элементом новой итальянской системы ПВО станет терминал-модуль MC5 с элементами искусственного интеллекта для обработки поступающих данных.

Концепция «Купола Микеланджело» заключается в создании «комплексной архитектуры», объединяющей разнообразные наземные, морские, воздушные и космические сенсоры, системы управления и средства поражения посредством внедрения алгоритмов ИИ, что позволит любой европейской стране использовать «купол» независимо от имеющейся на ее вооружении матчасти. Как утверждают разработчики, система будет способна противодействовать широкому спектру угроз, в частности поражать баллистические и гиперзвуковые ракеты, малые БПЛА или рои беспилотников, но и корабли и даже наземные силы противника.

Предполагается, что основой итальянского «Купола» должна стать постоянно совершенствуемая ЗРС SAMP/T NG с многофункциональными РЛС KRONOS Grand Mobile High Power, в состав которой планируется ввести перспективные противоракеты, создаваемые сейчас под эгидой MBDA.