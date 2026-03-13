В России разработали барражирующий боеприпас для поражения объектов в тылу

Ростех: в РФ представили барражирующий боеприпас для поражения целей в тылу
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. В России создали барражирующий боеприпас большой дальности, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
Беспилотник оснащен двигателем внутреннего сгорания и способен выполнять задачи на дальности в сотни километров. Он также обладает высокой скоростью и маневренностью. Это позволит ему применять разные профили полета, чтобы обходить зоны ПВО противника и поражать цели с высокой точностью.
Как рассказал управляющий директор по развитию беспилотных авиационных систем "Ростеха" Борис Подольный, сейчас в портфеле госкорпорации уже более десяти типов серийных аппаратов, выполняющих задачи в интересах разных заказчиков.
Аппарат устойчив к помехам от средств радиоэлектронной борьбы, а благодаря надежному каналу связи им можно управлять на любой доступной дистанции.