Тайвань получил от США предложение по поставке РСЗО HIMARS

ЦАМТО, 12 марта. МНО Тайваня получило от США письмо с предложением и принятием предложения (LOA) по поставке в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как сообщает агентство CNA, министр национальной обороны Веллингтон Ку подтвердил получение документа, выступая в парламенте страны. Срок действия предложения истекает 26 марта.

Письмо с предложением и принятием предложения представляет собой обязывающий документ, подтверждающий согласие иностранного государства с условиями покупки военной техники и предоставляющий правительству США право заключать контракты от его имени с американскими производителями. Предложение утрачивает силу, если покупатель не подпишет документ к установленному сроку.

Помимо соглашения по поставке РСЗО HIMARS, МНО Тайваня получило аналогичные документы на закупку 155-мм самоходных гаубиц M109A7 (на сумму 4,03 млрд. долл.), противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (375 млн. долл.) и TOW (353 млн. долл.). По данным министерства, срок подписания этих соглашений истекает 15 марта.

Министерство все еще ожидает получения письма на поставку БЛА Altius-700M и Altius-600.

Веллингтон Ку выразил надежду, что парламент своевременно предоставит МНО Тайваня полномочия подписать соглашения по поставке всех пяти систем вооружения, в первую очередь, РСЗО HIMARS.

В настоящее время правительство и контролируемый оппозицией парламент Тайваня находятся в состоянии конфронтации по вопросу финансирования закупки вооружений в США, а также у национальных компаний.

Правительство предложило выделить специальный бюджет в размере 1,25 трлн. тайв. долл. (около 40 млрд. долл. США) для покрытия расходов на приобретение национальных и зарубежных систем вооружения в течение следующих восьми лет. При этом оппозиционные партии одобрили выделение только 400 млрд. тайв. долл. на закупку оружия.

Для дальнейшего продвижения закупки вооружений потребуется достичь компромисса в ходе межпартийных переговоров. В ходе дискуссий по вопросу покупки оппозиция обвиняет США в нарушении сроков поставки в рамках ранее подписанных контрактов, включая 66 истребителей F-16 Блок.70 и БЛА MQ-9B "СиГардиан".